Gorillaz gör anti-Trumplåt

Damon Albarn är en av upphovsmännen bakom det tecknade bandet Gorillaz. Arkivbild. Foto: Rick Rycroft/AP/TT

"I dessa mörka tider behöver vi alla någon att se upp till. Mig. Därför ger jag er den här nya Gorillaz-låten, en sanningsblixt en mörk kväll. Varsågod. Nu kan ni dra åt helvete! Det nya albumet skriver inte sig självt."

I musikvideon står Clementine framför en guldhiss som liknar den i Trump Tower, nyligen sedd på en bild där Trump leende poserar med den förre brittiske Ukip-ledaren Nigel Farage.

Det ryktades tidigare att även Arcade Fire skulle släppa en låt med anti-Trump-tema. Nu har låten "I give you power" kommit. Den är inte uttalat mot den tillträdande presidenten, men raden "I give you power, I can take away" kan tolkas i den riktningen.

Det är känt sedan tidigare att Fiona Apple skrivit "Tiny hands" inför en stor anti-Trump demonstration.