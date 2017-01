Googles vinst sämre än väntat

Googles vinst blev sämre än väntat. Aktien backade i efterhandeln. Arkivbild. Foto: Kim Jin-a

Bolaget ökade sin omsättning med 22 procent under fjärde kvartalet, vilket var bättre än väntat.

Antalet klick på Googles annonser ökade med 36 procent under fjärde kvartalet, som avslutades den 31 december. Analytiker i genomsnitt hade räknat med en ökning på 27 procent.

Vinsten efter skatt steg till 5,3 miljarder dollar jämfört med 4,9 miljarder dollar för motsvarande period året innan.

Googles vinst per aktie uppgick till 9,4 dollar per aktie. Ekonomerna hade räknat med en vinst på 9,6 dollar per aktie.