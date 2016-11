Googlechef: Artificiell intelligens vårt främsta fokus

Anna Wikland, Sverigechef för Google. Foto: Tomas Oneborg

På SvD Financial Forum på Grand Hôtel i Stockholm samlades under onsdagen beslutsfattare från ledande bolag för att diskutera villkor och utmaningar för den nordiska marknaden under det kommande året, under moderering av SvD:s Louise Andrén Meiton och Joel Dahlberg.

Deglobalisering, enorma kostnader för svenska banker, bostadspolitiken, Asiens potential, undermålig utbildning – det var bara några av de frågor som debatterades under dagen och att osäkerheten är stor både vad gäller världsekonomin och geopolitiken höll alla med om.

Martin Flodén, vice riksbankschef, försvarade minusräntan samtidigt som Eric Kindblom från The Royal Bank of Scotland debatterade bankernas överlevnad och kommande lönsamhetsproblem.

– Banker konkurrerar fortfarande med varandra för att se vilka som överlever de kommande utmaningarna, säger Kindblom. Stora förändringar ligger inför dörren i bankvärlden. 2017 kommer innebära en lönsamhetsutmaning för bankerna.

Ylva Berg, vd för Business Sweden, yttrade oro över tendenserna i omvärlden och vad protektionistiska trender innebär för svensk handel. Exempelvis nämnde hon det amerikanska presidentvalet och Storbritanniens utträde ur EU.

– Brexit innebär att vi tappade vår bästa allierade när det gäller att pusha för frihandel inom EU, säger Berg. För Storbritanniens del så tror jag att deras nota för ett utträde ur EU kommer vara större än vad de själva har räknat med.

Även gällande Donald Trumps tidigare uttalanden om frihandel – omförhandlingar av Nafta och strafftullar mot Kina – är något som oroar enligt Berg.

– Vi är bekymrade. Trumps enda röda tråd han hållit under sin valkampanj är att han är emot frihandel. Han tycker frihandeln har påverkat USA negativt. Omförhandlar han Nafta kommer detta få följdverkningar i hela världen.

Business Sweden riktar i stället blicken mot Asien och hoppas på den asiatiska marknaden som kommer inneha över 50 procent av världens samlade tillväxt år 2020.

– Svensk industri har stora utmaningar framför sig, men förutsättningarna för svensk export är också goda, säger Berg.

Åhörare på Financial Forum. Foto: Tomas Oneborg

Anna Wikland, Sverigechef för Google, diskuterade hur världen oundvikligt förändras i den digitala tidsåldern vi lever i och vad företagen behöver göra för att lyckas.

– Vi lever i en tid där allt bara är en ”swipe” bort, säger Anna Wikland. Det gäller att hänga med i teknikutvecklingen, även för oss på Google. Vårt motto har gått från ”mobile first” till ”AI (artificiell intelligens) first”.

Wikland förklarar att artificiell intelligens nuförtiden är den viktigaste ingrediensen i många av Googles produkter och att mycket kan förbättras tack vare AI som exempelvis tillämpas i Googles översättningsverktyg samt i Googles nya fotoapp.

– AI driver teknikutvecklingen framåt, man kan verkligen få fram sofistikerade produkter. Det är så mycket som kan förbättras tack vara AI, säger Wikland som vill avvakta med att diskutera eventuella nackdelar med tekniken.

Wikland trycker på hur viktigt det är med ökad digital kunskap hos företag samt tipsar om att företag skulle tjäna mycket på att använda sig av ”millennials”, det vill säga de unga vuxna födda under 2000-talet – uppväxta i en digital värld. De som praktiskt taget fötts med en surfplatta i handen och som förstår tekniken på ett annat sätt.

– Landgränser suddas ut och konkurrens ökar, men också möjligheter för de företag som kan utnyttja digital kunskap, säger Wikland som inte vill diskutera Googles eventuella konkurrens från Facebook och förklarar att de fokuserar på sig själva i stället.

Något som Google fokuserar mest på, enligt Wikland, är att produkten som levereras har ett verkligt värde för mottagaren och att eventuella problem med produkten löses direkt. Annars kan man räkna med att något annat företag löser dessa problem menar hon.

– Vi tycker att tekniken går snabbt fram i dag, men jag kan säga att det aldrig kommer gå så långsamt som det gör just nu, säger Wikland.