Google lanserar Pixel-telefoner

De ryktesomgärdade telefonerna kallade Pixel och Pixel XL var väntade av marknaden, och ska vara en direkt konkurrent till iPhone. Skärmstorleken är 5 tum respektive 5,5 tum, den senare tänkt att matcha iPhone7 Plus.

Pixel-telefonerna är de första med Google assistance inbyggt för att skicka sms, boka en resa eller spela upp en låt. Vidare ska kameran vara den bästa som någonsin byggts in i en smartphone, telefonen stödjer virtual reality.

Den fullständiga specifikationen av telefonen är inte släppt ännu, men det spekuleras bland annat om en fingeravtrycksläsare.

Meet #Pixel — the first phone designed inside and out by Google. #madebygoogle https://t.co/xGAWjAbFXK