Samtidigt som den moderna familjen tog form i 1700-talets Tyskland skrev Goethe fram ett radikalt annorlunda familjeideal. Lyckligast vore vi i rörliga, öppna familjer med ständigt föränderliga ­konstellationer av plastföräldrar, bonusbarn och ”valfrändskaper”.

Gravyr ur ”Wilhelm Meisters läroår”.

”Alla lyckliga familjer är varandra lika, men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt speciella sätt.” De idag tämligen utslitna inledningsorden till Lev Tolstojs otrohetsdrama ”Anna Karenina” sammanfattar med all önskvärd tydlighet familjens roll i konsten och litteraturen alltsedan begynnelsen. Lyckliga familjer tillhandahåller ett dåligt ­material att bygga berättelser på, medan den olyckliga familjen är en outtömlig källa till dramatik. Om man således skulle grunda sin föreställning om ­familjen helt och hållet på litterära verk, torde man komma fram till att denna institution är ett veritabelt helvete. Strindberg beskriver i sin självbiografi detta ”dygdernas påstådda hem” som platsen ”där oskyldiga barn torteras till sin första lögn”. Hos Ibsen, O’Neill eller Norén möter vi en aldrig sinande ström av familjekonstellationer, den ena mer dysfunktionell och förtryckande än den andra.

Den moderna, borgerliga familjen såsom vi ­känner igen den idag – eller i alla fall till för ett par decennier sedan, och redan då främst som ett ideal – växte fram under 1700-talet men cementerades först på 1800-talet, när den aristokratiska tanken om familjen som i första hand en fråga om makt och inflytande gradvis fasades ut. Den idé om den borgerliga kärnfamilj som etablerades under perioden är en paradoxal enhet av ekonomiskt och känslo­mässigt lokus, där fadern hade ansvaret för den ekonomiska biten och modern för den känslomässiga. Familjen och vad som ansågs vara anständigt eller oanständigt blev det dominerande fokuset för tidens olika makthavare: politiska, ekonomiska, religiösa och filosofiska. Det är genom den som samhället, med familjefadern som exekutiv makt, kunde styra produktionen av såväl varor som ­avkommor.

Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) var verksam just i skarven mellan det utdöende feodala idealet och det framväxande borgerliga. I Tyskland talar man om den här tiden som die Sattelzeit (sadeltiden), som intressant nog sammanfaller med en annan periodbeteckning som används: die Goethezeit eller Goethes tidsålder. Goethes namn är så att säga synonymt med social, ekonomisk och estetisk omvandling och de motsättningar som präglar alla sådana epokövergångar. Hos honom samlades tidens olika motstridiga idéer inom konst, vetenskap och politik. Hans inflytande på samtiden kan knappast överskattas, även om det sällan var oproblematiskt.

Tidsandan och dess inneboende motsättningar speglas inte minst i Goethes förvånansvärt öppna syn på kärlek, familj och relationer, vilken Susan E Gustafson, professor i tyska vid Rochester University i New York, har utrett i sin nyutkomna bok ”Goethe’s families of the heart” (Bloomsbury Academic). Hos Goethe finner vi på många sätt en motbild till den dystra bild av familjen som dominerat litteraturen alltsedan Klytaimestra bedrog och hämnades på sin make Agamemnon för att han offrat deras dotter Ifigenia för att få god vind. Gustafson betonar i sin läsning av några av Goethes viktigaste verk, bland annat ”Valfrändskap” från 1809 och de två romanerna om Wilhelm Meister (”Wilhelm Meisters läroår”, 1795–96, och ”Wilhelm Meisters vandringsår”, 1829), att familjen hos honom inte är en statisk entitet utan ett gungfly av ständigt föränderliga kärleks- och familjekonstellationer.

Gustafson kan luta sig mot en tämligen lång diskurskritisk tradition som går tillbaka på Michel Foucaults arbeten från 1980-talet om sexualiteten och på queerteorins ifrågasättande av normalitet. Framväxten av den borgerliga familjen som kontrollerbar institution under 1700- och 1800-talen är intressant för diskursanalytiker och queerteoretiker eftersom det ligger i diskursens natur att ständigt tala om det som är förment osägbart, i det här fallet överskridandet av den biologiska mamma-pappa-barn-konstellationen.

Det är här som det rörliga, öppna familjebegreppet hos Goethe kommer in i bilden. Det ska dock först sägas att också hans författarskap hyser många dysfunktionella familjer. Som Gustafson ­visar i sin bok är det nästan alltid män, och i synnerhet fäder, som av främst ekonomiska skäl ödelägger övriga familjemedlemmars lycka. Gång på gång träder fäder in i och bryter sönder olika möjliga icke-normativa kärleksrelationer. Inte sällan är ­döden den yttersta konsekvensen av faderns nej!

Men det verkligt intressanta är att Goethe mitt i allt detta erbjuder inte bara en utan flera lösningar på familjens problem. Genom att betrakta kärlek och relationer – här sträcker sig Goethe bortom queerteorins fokus på sexualitet – som rörliga och icke-exklusiva kan romanerna skildra icke-normativa kärleks- och familjekonstellationer. Det operativa begreppet i sammanhanget är valfrändskaper – elective affinities på engelska, Wahlverwandtschaften på tyska – ett begrepp som odödliggjorts genom den nyss nämnda romanen ”Valfrändskap”. Begreppet går i sin tur tillbaka på den svenske kemisten Torbern Bergmans inflytelserika avhandling på latin, ”Disquisitio de Attractionibus Electivis” från 1775 – den översattes snabbt till flera europeiska språk, bland annat tyska – som i korthet går ut på att ämnen föredrar vissa ämnen framför andra. Således kan en förening mellan två ämnen upplösas när ett tredje, som föredras av ett av de två ursprungliga ämnena, tillförs.

Goethe överförde denna teori på mänskliga ­relationer och romanen skildrar ett experiment, där ett gift par, Charlotte och Edvard, bjuder in två andra, Edvards vän ”Kaptenen” och Charlottes foster­dotter Ottilie, att bo hos dem och den korskoppling av relationer som blir konsekvensen av experimentet. Inledningsvis dras Edvard och Kaptenen till varandra, medan Charlottes och Ottilies relation går tillbaka på en dragning mellan fostermodern och Ottilies biologiska mor. Dessa enkönade relationer, som snart upplöses när en ödesdiger förbindelse mellan Edvard och Ottilie uppstår, visar enligt Gustafson på möjliga alternativ till den traditionella, biologiskt bestämda kärnfamiljen. Dels ger den prov på att en familj inte nödvändigtvis ­behöver bestå av en mor och en far, utan att den lika gärna kan bestå av två mödrar eller två fäder. Dels bevisar den att relationen mellan föräldrar och barn inte behöver bygga på en biologisk förbindelse; de positiva mor-barn-relationer vi möter i romanen är de mellan fostermor och fosterbarn. Framför allt visar dock Goethes berättelse att familjen är ett begrepp i ständig rörelse.

”Valfrändskap” är i sanning en tragisk historia, och inga av de möjliga relationer som skulle kunna ha lett till lycka realiseras. Den flytande familjen manifesteras här blott som möjlighet. Annorlunda är det i de tre andra texter som Gustafson analyserar i sin bok. I Sturm und Drang-dramat ”Stella” från 1776, precis som i de två romanerna om ­Wilhelm Meister, möter vi familjekonstellationer som förändras. Både relationen mellan föräldrar och mellan föräldrar och barn skiftar. Ibland är det två män, ibland två kvinnor som är föräldrar, och nästan alltid är åtminstone den ena parten en adoptivförälder. För samtliga dessa texter gäller emellertid att relationerna är flytande och icke-exklusiva. En mamma-pappa-barn-relation kan när som helst upplösas och ersättas av en ny.

Wilhelm Meister är kanske det bästa exemplet på denna ­alternativa bild av familjen. Gustafson läser den första av de två romanerna, bildningsromanen ”Wilhelm Meisters läroår”, som ett slags bildning i vad kärlek och ­familj kan vara. Berättelsen är full av oväntade, ­problematiska och ibland incestuösa relationer, men själva höjdpunkten, köpmanssonen Wilhelms giftermål med adelsdamen Natalie, är skenbart en hyllning till den nya borgerliga familjen, där kärlek ersätter klasstillhörighet. I själva verket är denna familjekonstellation i högsta grad modern, med en plastmamma (Natalie), ett könsöverskridande adoptivbarn (Mignon) och en oklar biologisk förbindelse mellan far (Wilhelm) och son (Felix). När Wilhelm och Felix i början av romanens andra del, ”Wilhelm Meisters vandringsår”, lämnar familjen är det enligt Gustafson med det uttryckliga målet att uppsöka hinder för sann kärlek och undanröja dem.

Att Gustafson kallar alla slags positiva relationen för valfrändskap är inte oproblematiskt och ­visar på en viss brist på historisk förankring som präglar hela framställningen. Den lagbundenhet som Goethe laborerar med i ”Valfrändskap” återfinns inte i de tidigare texterna, ”Stella” och ”Wilhelm Meisters läroår”, troligen för att han inte kände till Bergmans modell. Gustafson tar sig ­dessutom friheten att i sina egna översättningar av de tyska citaten välja frasen elective affinities där ­originalet har ett helt annat ord, exempelvis ­Neigung (böjelse). Att hon använder begreppet ­valfrändskaper som nyckel till författarskapet har förvisso öppnat en hel rad dörrar mot nya perspektiv, men det har samtidigt låst andra, i sammanhanget mer rimliga. Således nämns inte med ett ord tidens sentimentala strömningar, där man hittar en i allra högsta grad närvarande källa till gräns­överskridande idéer om kärlek och familj.

Som nämndes tidigare var Goethe, både hans person och hans verk, ett slags tummelplats för ­tidens olika idéer och ideal. Det gör att denna typ av isolerad läsning av ett fåtal av Goethes verk som Gustafson erbjuder inte ser det historiska sammanhang där dessa idéer formuleras och kommuniceras. Gustafson visar med andra ord tydligt att ­Goethe var radikal i sin syn på kärlek och familj, men inte hur han kom att bli så radikal.