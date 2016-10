Global storm på Mars hotar rymdprojekt

Storlek: 1,65 x 1,8 meter, med värmesköld på 2,4 meter

Utrustning: Flertal sensorer för att hämta in data från landning, atmosfär och värme. Schiaparelli kommer att fungera i några dagar efter landning och under tiden hämta in data.

Landaren saknar solceller och drivs endast av batterier, den kommer under sin korta livslängd att hämta in meteorologisk data, bland annat om hur dammstormar kan uppstå.