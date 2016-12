Nervös Smith glömde orden – översköljdes med applåder

Patti Smith framförde hans A Hard Rain’s A-Gonna Fall. Foto: Jessica Gow/TT

“And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, and it’s a hard, and it’s a hard rain’s a-gonna fall”.

Patti Smith sjöng Bob Dylans text medan mjuk, blöt snö singlade från den mörka decemberhimlen och ner över det festpyntade Konserthuset i Stockholm.

Plötsligt började rocklegenden staka sig och både hon och kungliga filharmonikerna tystnade helt.

– I apologize, sade Patti Smith, och bad om att få börja om på en vers.

– I am so nervous.

Efter omtaget sjöng Patti Smith igenom alla verser i den långa, vemodiga, sången. SvD:s frackklädda granne uppe på andra balkong höger lutade sig fram för att se bättre och gungade i takt med tonerna. Nere på andra raden parkett såg kulturminister Alice Bah Kuhnke ut att torka tårar ur ögonvrån.

Efteråt mötte de uppklädda gästerna – vars smycken, klänningar och frackskor, glittrade och glimmade inne i den festsmyckade lokalen – Patti Smith med den längsta och kraftigaste applåden under hela ceremonin.

Sångerskan, klädd i vit skjorta och svart kavaj och med sitt långa hår utsläppt, satte sig ner i sin stol uppe på orkesterns läktare och knäppte händerna i knäet.

Av de elva män som prisas i år var nio på plats i Konserthuset, och bildade en svartvit rad uppe på scenen i sina frackar. Fredspristagaren Juan Manuel Santos hade redan tagit emot sitt pris i Oslo och litteraturpristagaren Bob Dylan skippar alla Nobelfestligheter, eftersom han har “andra åtaganden”.

Eftersom Dylan inte heller skickade en representant att ta emot priset följdes Horace Engdahls presentation av Dylan inte av att kungen fick överlämna en medalj och diplom. I stället tog Patti Smith vid.

Drottning Silvia, kung Carl XVI Gustaf, prins Daniel och kronprinsessan Victoria p å scen under Kungass ången i Konserthuset i Stockholm vid nobelprisutdelningen p å l ördagen. Foto: Jessica Gow/TT

I foajen på väg in berättade Horace Engdahl för SvD vad han hoppades att Dylan gjorde på lördagkvällen.

– Jag hoppas att han har en trevlig kväll tillsammans med goda vänner. Att han tar ett glas vin och ser på sändningen.

Utdelningen till pristagarna som var på plats gick till synes felfritt. Efter att de finklädda gästerna minglat lite, hängt in sina ytterkläder i garderoben och hittat till sina platser drog ceremonin igång med en trumvirvel. Kungligheterna tågade in och på andra sidan scenen intog pristagarna sina röda stolar.

Bara kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel hade plats på scenen. Prins Carl Philip, prinsessan Sofia, prinsessan Madeleine och Chris O’Neill fick andra platser.

Först ut var fysikpristagarna. Efter att professor Thors Hans Hansson presenterat fysikpristagarna steg de fram, en efter en: David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz, som prisades för ”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”. På sikt kan deras forskning leda till nya så kallade superkvantdatorer.

Sen var det i tur och ordning dags för pristagarna i kemi, medicin och till sist ekonomi.

Allt hade, precis som varje år, förberetts minutiöst inför prisutdelningsceremonin. Vetenskapens och litteraturens kanske förnämsta utmärkelse är kantat av traditioner och följer varje år samma mönster. Alltså var också årets blommor en gåva från staden Sanremo, där Alfred Nobel dog den 10 december 1896.

I år hade en italienska staden skickat rosa och vinröda nejlikor, ljusrosa krysantemum, rosa amaryllis, rosor i olika rosa färger och en mängd gröna växter.

Sammanlagt runt 300 kilo gröna växter och runt 22 000 blommor bidrog till högtidlig feststämning i Konserthuset.