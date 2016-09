Glädjeskutt på börserna efter oväntat OPEC-besked

Foto: Hasan Jamali/AP

Att de oljeexporterande länderna i Opec oväntat kom överens om att minska sin oljeproduktion satte direkt avtryck på såväl oljepris som börskursen. Både London- och Frankfurtbörserna tog glädjeskutt och steg inledningsvis under torsdagshandeln för att sedan plana ut en aning.

Flera av de bolag inom oljeindustrin som är noterade på Stockholmsbörsen gjorde liknande uppgångar. Lundin Petroleum gick bäst, aktien steg med över 7 procent.

Priset på råolja steg också, ökningen var 6 procent redan under onsdagskvällen. Thina Saltvedt är oljeanalytiker på Nordea, hon ser flera anledningar till den snabba prisuppgången.

– Det har både att göra med att avtalet kom som en överraskning, men också för att det är första gången på åtta år som Opec-länderna klarar att samarbeta kring ett produktionstak, säger hon.

Oljepriset har det senaste året oftast legat under 50 dollar per fat, att jämföra med åren fram till 2014 då priset sällan kom under 100-dollarsstrecket. Att framförallt Saudiarabien och Iran nu lyckades komma överens ses som smått historiskt.

– Det här kan vara starten på en ny period där Opec-länderna kan klara av att samarbeta. Det här är ett stort steg på vägen tillbaka till strategin som man hade tidigare, att vara en kartell som stabiliserar marknaden, säger Thina Saltvedt.

Men det lär dröja innan svenska bilister påverkas av ett högre pris, det tror Ulf Svahn som är vd på Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet.

– Först ska det preciseras vem som ska dra ner på produktionen, sen ska det genomföras. Det ska sen dessutom ha en effekt på marknaden som inte för med sig att USA ökar sin produktion. Så det är många om och men innan det här för med sig några höjda råoljepriser, säger Ulf Svahn.

Hur USA agerar blir alltså högst avgörande för hur priset på världsmarknadspriset på olja påverkas. Och i förlängningen priset på bensin och diesel i svenska pumpar.

– Ett höjt pris leder ju alltid till minskad efterfrågan, men vi vet inte om det här verkligen leder till en höjning. Om det börjar närma sig 60 dollar per fat så tror jag att vi kommer vi få en ökad produktion vilket i sin tur har en prisdämpande effekt, säger Ulf Svahn.

Hur klimatet påverkas av överenskommelsen är inte helt lätt att säga, menar experterna. Thina Saltvedt på Nordea menar att det finns både för- och nackdelar med ett stigande oljepris.

– Det negativa för klimatet är att lönsamheten ökar och då kan fler projekt för oljeutvinning startas. Men det finns också en positiv effekt, när oljepriserna stiger så kommer på sikt också tillväxten i konsumtionen att avta.

Men det finns också en mer långsiktigt positiv effekt av ett höge oljepris, tror Thina Saltvedt. Investeringarna i grön teknik kan få sig en extra skjuts.

– Det råder inget tvivel om att den enorma ökning av oljepriset som vi hade mellan 2003 och 2012 bidrog till att sätta fart på produktionen till exempel elbilar och biogasbussar, säger hon.

Den analysen får visst medhåll från Eva Alfredsson som är analytiker på statliga Tillväxtanalys och miljöforskare på KTH. Hon ser att de senaste årens låga oljepris har satt käppar i hjulen för omställningen av samhället.

– Lägre energipriser och bränslepriser har inneburit en nackdel för gröna investeringar. Men det är samtidigt mycket annat som påverkar.

Eva Alfredsson menar att det viktigaste för att investerare i grön teknik är ett stabilt och tydligt regelverk, där har den svenska politiken större påverkan än oljepriset.

– Parisavtalet och det svenska klimatpolitiska ramverket som vi antagligen få på plats i juni, det kommer resultera i en betydligt högre trovärdighet när det gäller klimatpolitiken, säger Eva Alfredsson.

Hon menar att den tydligheten i politiken påverkar investerare att våga satsa på omställningen. Konsumenternas val är begränsade av vilken teknik som finns tillgänglig, och priset bränsle påverkar bara i vissa specifika situationer.

– I situationer där man verkligen kan välja mellan olika alternativ då påverkar priset på drivmedel. Men när det gäller större investeringar så är det större trender i bakgrunden som avgör hur man satsar, säger Eva Alfredsson.