Betyg: 3 av 6

Mel Gibson har bara regisserat en handfull filmer, men de har onekligen gjort avtryck.”Braveheart” (1995), om en blåmålad skotsk klanhövding, är numera en okontroversiell klassiker. Åtminstone jämfört med ”The passion of the Christ” (2004), en film om Jesu lidande som av många sågs som antisemitisk. Efter ”Apocalypto” (2006), där mayafolket framställdes som en samling psykotiska vildar, tog Mel Gibson en paus från filmskapandet, mest på grund av privata klavertramp. ”Hacksaw ridge”, en tämligen konventionell biografisk film om en kristen vapenvägrare under andra världskriget lär ligga bra till inför Oscarsgalan, och har beskrivits som ett offentligt reningsbad för Gibson. Det närmaste hets mot folkgrupp han kommer den här gången är att japanska soldater utmålas som dödsföraktande monster, vilket ändå känns ganska förväntat.

Desmond Doss, här porträtterad av Andrew Garfield (”The amazing Spiderman”), var den förste vapenvägraren att tilldelas amerikanska hedersmedaljen, för sin tjänstgöring som sjukvårdare under slaget om Okinawa 1945.

Vince Vaughn är svår att ta på allvar som raljant furir.

Den högtravande inledningen som pågår i en timme – innan Desmond äntligen får åka iväg till fronten – är en uppvisning i puritanskt, gammel-hollywoodskt filmberättande, sockrat med en nostalgi som känns påklistrad, ett par fina skådespelarinsatser till trots: pojke växer upp i småstad, kivas med brorsan, möter flicka som han bjuder ut på bio och friar till. Pappa är ett deprimerat fyllo som plågar sina närmaste med den posttraumatiska stress han tillägnat sig under första världskriget. Mamma håller stoiskt ihop familjen med sin gudstro som smittar av sig på sonen – efter ett antal våldsamma incidenter i närmiljön tar han beslutet att aldrig röra ett vapen.

Sedan tar Desmond värvning. Han blir lovad vapenfri tjänst fast inom ett militärt förband, men i praktiken baxnar både överordnade och andra rekryter inför hans prat om att hjälpa i stället för att döda. Skildringar av grabbig gruppdynamik och pennalism inom det militära har man sett ett par gånger. Det här är inte en av de mer originella, i princip bara Andrew Garfield undkommer att bli en karikatyr. Vince Vaughn är svår att ta på allvar som raljant furir.

Okinawa är helvetet på jorden, med bortsprängda kroppsdelar, råttor som äter på kvarlämnade lik.

I stridens hetta i Japan är Gibson däremot i sitt rätta element. Hans passion för ocensurerade skildringar av våld mot människokroppen får här flöda fritt, liksom hans förkärlek för övertygelse som trotsar förnuftet och döden. Okinawa är verkligen helvetet på jorden, med vrålande människor som bränns till döds, bortsprängda kroppsdelar, råttor som äter på kvarlämnade lik, allt sett genom ögonen på oerfarna soldater som plötsligt inser vad som väntar dem. Gibson lyckas trots alla chockeffekter hålla tempot i de välkomponerade och nervkittlande krigsscenerna. Andrew Garfield är helt rätt för att gestalta den snudd på naiva envishet och tillförsikt som behövs för att våga och orka springa mellan skyttegravarna och släpa sårade i säkerhet, timme efter timme. Till slut nästan i trance och i något slags dialog med Gud: Desmond Doss uträttar lika mycket som ett halvt kompani och imponerar alltmer på de överordnade och medsoldater som tidigare skrattat åt honom.

”Hacksaw ridge” är en slående ojämn film. Det finns förstås en tanke med att ställa det civila, strävsamma livet mot krigets vansinne, men i det här fallet är det faktiskt det senare som vinner.