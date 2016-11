”Genialt eller helt obegripligt – välkommen till Torssons värld”

Vardagsrealism

De flesta band skriver om helg, fest och omvälvande kärleksupplevelser. Därmed har fältet lämnats öppet för Torsson som skildrar livet mellan de stora känsloutbrotten. När andra sjunger ”Saturday night and I just got paid” skildrar Torsson volleybollträning en tisdagskväll.

eXotism

Men ibland förlägger Torsson handlingen till någon mer exotisk plats (det är dock fortfarande vardag): det är telegrafisten som arbetar på ett fartyg med kurs mot Nya Zeeland, det är renen som längtar efter att få arbeta med tomten och det är resenären på flyget som snart ska landa på Kastrup.

Yngve

”Yngve”, ”Högskoleprovet”, ”Basistens klagan”, ”Den stora smällen”, ”Sven Tall” och ”Jag målar tavlor” är några av låtarna på 40-årsfirande Torssons nya skiva ”Torsson”. Skivan är bandets tionde efter albumdebuten ”Att kunna men inte vilja” som kom ut 1980.

Zoologi

En räv som springer förbi, en svan (”brandgul om fötter och näbb, i övrigt vit”) som undgår att bli skjuten, fåglarna Terese och Valdez reseförberedelser, katterna Max och Nisses livshistorier, Rolf Rens längtan ... När Torsson skildrar vardag är det inte bara mänskligt liv som utforskas.