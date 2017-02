Den kritikerrosade thrillerserien "Gåsmamman" får en fortsättning. Inspelningarna av en tredje säsong sätter i gång inom kort och de nya avsnitten dyker upp i höst på strömningstjänsten C More, meddelar Discovery Networks. Sedan kommer den nya omgången av "Gåsmamman" till Kanal 5, som just nu sänder seriens andra säsong.