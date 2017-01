Mikael Damberg (S). Går nästan upprättstående. Men frågan är var ryggraden tog vägen i kvoteringsfrågan? Foto: Tomas Oneborg

En politiker är en person, som har så tjock hud att vederbörande kan stå upprätt, trots att denne saknar ryggrad, har det sagts. Det är inte utan att man ibland tänker att det ligger en del sanning i den elaka beskrivningen.

Näringsminister Mikael Damberg (S) meddelade i september att regeringen skulle lägga fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 skulle 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars skulle det utkrävas böter. ”Det går inte att tala om det här år ut och år in utan att faktiskt leverera”, sade ministern myndigt. (TT 16/9-16)

Frågan om lagstadgad kvotering till bolagsstyrelser är ett bra exempel på när politiken blir som allra värst, som mest populistisk och analytiskt ytlig, och totalt principlös.

Fast när Socialdemokraternas partistyrelse inför kongressen 2015 skulle behandla ett tiotal motioner som förespråkade könskvotering i partiets egna stadgar, avvisade partistyrelsen förslagen: ”Att i stadgarna börja reglera hur representation ska se ut i olika forum vore olyckligt. Partistyrelsen menar att om motionsförslagen skulle vinna gehör riskerar vi att i nästa steg skriva in stadgarna om ålderrepresentation, etnisk bakgrund osv. Det skulle leda till detaljstyrande stadgar vilket inte gagnar något organisationsled.”

Mikael Damberg klev ner i spagat och försvarade partistyrelsen, mot motionärerna: ”De får naturligtvis motionera, men jag tycker att de har fel. För det handlar om att uppnå resultat och uppnår man resultat utan stadgeändringar så tycker jag att det är bättre.” (SR 30/5-15)

De som ställer sig bakom förslaget är inte beredda att konsekvensneutralt hävda lagstadgad kvotering på grundval av andra sorteringsfaktorer som kan sägas väga lika tungt (eller lätt) som vad kön säger om en människas personlighet; ålder, etnicitet eller bostadsort. De verkar totalt ointresserade att i likaledes logisk följd föreslå lagstadgad kvotering till yrken och befattningar som verkligen kan spela roll för jämställdhetsutvecklingen i samhället, exempelvis förskolepedagoger. De lägger inga förslag om könskvotering när det gäller ledningen för det yttre och inre försvaret av vårt land, eller för dem som har makt att avgöra liv eller död inom sjukvården.

Tron på att det vore en seger för jämställdheten i Sverige att politiskt inskränka äganderätten för drygt 250 av Sveriges cirka 1 000 000 bolag är helt enkelt absurd. Men politik handlar ju dessvärre om så mycket mer än sakliga konstateranden och förslag. Och i Sverige har det i flera kretsar gått att vinna mycket gillanden genom att låtsas som om den verkliga kampen om jämlika villkor, har stått och fallit med könsmässig fördelning i börsbolagen.

Det är onekligen en pr-mässig scen svår att motstå; de ektunga sammanträdesrummen där männen barrikaderar sig och vägrar släppa in kvinnorna. Mot en sådan bildmässig Goliat frestas många att stiga in i hjälterollen och definiera David. Och Mikael Damberg är i gott sällskap; många män har fallit för den frestelsen. Folkpartiets Jan Björklund tog några steg i den riktningen. I Moderaterna var det Per Schlingmann och Anders Borg, ända tills riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten, Isabella Hökmark (tidigare Jernbeck), Malin Löfsjögård, Jessica Polfjärd och Ulrika Karlsson, samt tidigare borgarrådet Ulla Hamilton och Pia Kinhult, tidigare regionråd och ledamot av partistyrelsen, publikt protesterade mot försöken att förminska både dem och jämställdhetsfrågan (SvD 23/1-10).

Vad Mikael Damberg nu försöker göra är att både äta kakan och ha den kvar.

Senast den sista februari i år skulle Mikael Damberg lägga fram sin proposition om kvoterade bolagsstyrelser. Men i torsdags meddelade han att det inte blir någon. Skälet han anger för 180-gradersvändningen är att allianspartierna och Sverigedemokraterna i riksdagens civilutskott har meddelat att de inte kommer att stödja ett sådant förslag.

”Det går alldeles för långsamt med jämställdhet i bolagsstyrelserna, men med det här tillkännagivandet kommer regeringen inte att gå vidare med en proposition, eftersom de parlamentariska förutsättningarna inte finns”, säger Damberg till TT.

Så här ser politiskt bondfångeri ut i tal och skrift. Vad Mikael Damberg nu försöker göra är att både äta kakan och ha den kvar. Han vill inte gå till historien som den näringsminister som trädde tvångströja på näringslivet. Men han vill alltjämt framstå som en progressiv man som kämpar för jämställdheten. Därför gråter han krokodiltårar.

Dessutom vill han gärna spela en hand i det läggspel som sedan SD:s intåg i riksdagen blivit en rikssport; att visa att det andra laget sitter med Svarte Petter. Det underliggande budskapet, som nu kommer att kommuniceras närhelst det går är, med offrets indignation, ”vi försökte faktiskt öka jämställdheten, men de borgerliga samarbetade med SD och stoppade utvecklingen”.

Att via lag reducera människor till yttre, opåverkbara sorteringsfaktorer, vore ytterst oklokt.

Nu är jag den första att gratulera regeringen till ett klokt beslut. Att via lag reducera människor till yttre, opåverkbara sorteringsfaktorer, vore ytterst oklokt. Svenska universitet och högskolor har blivit fällda i domstol för att de, om än med motiv som med lite välvillighet kan ses som vällovliga, inte har rätt att diskriminera människor. Vilket de indirekt gör när de vid intagningen har kvoterat platser utifrån könstillhörighet. Den lagen och den respekten för individen, bör regeringen också söka efterleva.

Att via lag frånta dem som driver och leder företag att själva definiera sina behov och lösningar, vore också oförståndigt. Mångfald och fri konkurrens är marknadsekonomins grundstyrka. Om näringsministern skulle driva igenom en särlagstiftning om att införa kvotering av styrelserna i samtliga offentligt ägda bolag, vilka därefter skulle uppvisa signifikant starkare resultat än de företag som själva fått avgöra sina kompetensbehov, skulle han ha haft en bättre utgångspunkt. Eller om han hade verkat för att det skedde i det stora närstående fackförbundet, som också driver lagfrågan men själva uppvisar en stor könsobalans. Det hade fortfarande varit ett lika principmässigt stort brott mot äganderätten, men statsrådets trovärdighet hade varit aningen större.

Men det här är enbart en tarvlig charad. Det parlamentariska läget i kvoteringsfrågan var känt redan när Damberg viftade med lagstiftningsfingret. Inget har förändrats av civilutskottets tillkännagivande.

Hade det funnits ett seriöst allvar bakom orden, och lite ryggrad i politikern, hade propositionen gått till riksdagen ändå. Även om den hade blivit nedröstad, hade statsrådet kunnat säga att han gick hela vägen, och inte vek ner sig. Nu vete sjutton vad han tror att han kan säga. ”Det går inte att tala om det här år ut och år in utan att faktiskt leverera”? Tomt prat, och helt förödande för den politiska trovärdigheten.