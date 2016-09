"Game of thrones" kan slå Emmyrekord

Inget verkar kunna hindra "Game of thrones" från att triumfera vid nattens Emmygala, tv-världens motsvarighet till Oscarsgalan, i Los Angeles. HBO:s blodiga fantasyserie har redan nio statyetter från förra veckans Creative Arts Emmy-gala, då utmärkelser bland annat delas ut för olika "bakom kulisserna"-pris.

Det gör att serien hittills har vunnit 35 Emmypriser sedan premiären 2011, och tar den hem ytterligare tre i natt så går den om rekordhållaren "Frasier" i flest antal vunna Emmystatyetter för en dramaserie någonsin.

"Game of thrones" är favorittippad i den tunga kategorin bästa dramaserie, men kan även vinna priser för bästa manliga och kvinnliga biroll, regi och manus.

Annons X

Flest nomineringar, 13 stycken, har "Fallet OJ Simpson: American crime story", med bland andra David Schwimmer och Cuba Gooding Jr i rollerna. Fyra av dem tog serien hem på förra helgens gala.

Många tror också att spiondramat "The americans" kan skrälla och bland annat ge Keri Russell pris i kategorin bästa kvinnliga skådespelare i dramaserie. För att hon ska klara det krävs dock att hon slår bland andra Robin Wright ("House of cards") och Viola Davis ("How to get away with murder").

Årets Emmygala, som leds av pratshowvärden Jimmy Kimmel, bjuder dock inte på några svenska vinstchanser. Max von Sydow var nominerad för sin gästroll i "Game of thrones" men förlorade under Creative Arts-galan. Det gjorde även Staffan Linder som inte vann för sina visuella effekter i "The walking dead". Det nordiska hoppet står nu i stället till att danska Susanne Bier vinner i regissörskategorin för "The night manager".