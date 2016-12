Gabriel Wikströms snapsvisa

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) som "praktikant" på ett systembolag 2015. Han fick troligen inte dricka snaps då. Foto: ANDERS WIKLUND / TT (arkiv 2015)

Melodi: Raska fötter springa tripp, tripp, tripp

Raskt så ska vi springa tripp, tripp, tripp

inte äta något chip, chip, chip

Julebord bör ställas in

Griljerad kålrot bäras in

Det är rätt så troligt

*

Wikström han ger goda råd, råd, råd

följ dem och bli smal som tråd, tråd, tråd

Aldrig sitta, alltid stå

Ministern, ja han har ett sjå

“byt all knäck mot äpplen”

*

Han ser alltihop så klart, klart, klart

Folket måste sätta fart, fart, fart

förbjud nu snus och lösviktssnask

Drick bara kaffe utan kask

Allt gott, ni vet, kan döda

*

Väljarkåren ropar: ”Nej, nej, nej;

snälla Wikström hejda dej, dej, dej!”

Även om du är asket,

får du öppna ditt paket

Och det gärna snarast

*

Allt roligt får du att ta slut, slut, slut

Och folket söker att stå ut, ut, ut

Men ta det lugnt, och ta en Toy

Sjunk ned en stund i din Fatboy

Och där får du stanna.

Foto: Claudio Bresciani / TT