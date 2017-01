Shia LaBeouf är en av konstnärerna bakom verket. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello

En kamera har placerats på en vägg utanför Museum of the moving image i New York och en livesändning visar (i skrivande stund) skådespelaren Jayden Smith (son till Will Smith) som om och om igen säger "He will not divide us" (han ska inte få skilja oss åt.)

Livesändningen kommer att pågå i fyra år, under Donald Trumps första mandatperiod.