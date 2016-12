Åklagare: ”Vi har inga uppgifter om gripanden”

Det hetaste spåret i utredningen är tunisiske Anis Amri, som polisen säger kan vara beväpnad och farlig. Foto: Michael Sohn/AP

Tidningen Bild skrev strax före klockan tio att en federal chefsåklagare bekräftat att fyra personer, som har varit i kontakt med tunisiern som misstänks för lastbilsdådet, hade gripits. Det tog dock inte lång stund, så dementerades uppgifterna till Reuters av en talesperson för chefsåklagaren.

– Det stämmer inte. Vi har inga uppgifter om några gripanden, säger talespersonen till nyhetsbyrån.

24-årige Anis Amri fick världens ögon på sig efter att polisen hittat hans id-handlingar i lastbilen som användes vid dådet i Berlin, då tolv människor dödades. Polisen erbjuder 100 000 euro till den som kan lämna information som leder till ett gripande av honom.

Enligt Ralf Jäger, inrikesminister i Nordrhein-Westfalen, har säkerhetstjänsten uppgett att den misstänkte haft kontakt med ett islamistiskt nätverk.

New York Times skriver att Amri sökt på nätet efter hur man tillverkar sprängladdningar och att han vid åtminstone ett tillfälle haft kontakt med terrorrörelsen IS. Han ska också ha funnits med på en amerikansk lista över personer med flygförbud, enligt tidningens anonyma myndighetskälla. Dessa uppgifter är inte officiellt bekräftade. IS påstod efter dådet att ”en IS-soldat” inspirerats att genomföra dådet efter organisationens uppmaningar att slå till i väst.