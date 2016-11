Infrastrukturminister Anna Johansson tycks tro att motståndet mot id-kontrollerna består av några gnälliga skånska pendlare som står och hytter med näven på Öresundsbron.

Så är det inte, fru minister. Det handlar om Öresundsregionens överlevnad. Häng med här så ska jag förklara varför.

Fem personer i veckan. Fler än så är det inte som stoppas av gränspolisen i södra Sverige, enligt de siffror SvD tagit fram. Det är 20 potentiella asylsökande i månaden.

Smaka på den siffran och jämför med kostnaden som tågoperatörerna Skånetrafiken och DSB har för id-kontrollerna – 5,8 miljoner svenska kronor varje månad. Även om regeringen så småningom kompenserar tågoperatörerna så är det i praktiken vi skattebetalare som står för kalaset.

Enligt Öresundsinstitutets beräkningar ger id- och gränskontroller en extra samhällskostnad på 152 miljoner kronor per år. Räknar man in förseningarna vid Hyllie och Malmö central så blir merkostnaden mellan 296 och 356 miljoner kronor per år.

Det är väldigt mycket pengar för att fånga upp 20 personer i månaden.

Och ett hån mot både flyktingarna och en Öresundsregion som kämpar för att öka den ekonomiska tillväxten och skaffa fram fler jobb.

Många av de 15 000 pendlarna härnere är både förbannade och uppgivna – 39 procent av dem överväger att säga upp sig från jobbet i Köpenhamn och försöka hitta någon annan sysselsättning i arbetslöshetens Malmö, enligt Öresundsinstitutets enkät.

Men frågan är mycket större än så. Om Skåne och Öresundsregionen ska kunna dra till sig fler stora företag som ökar arbetstillfällena så krävs ett Kastrup som är tillgängligt och smidigt för resenärerna.

Flera storföretag har på kort tid valt att placera sina huvudkontor här – Orkla Foods, Peab, Ikano och IBM är några exempel. Just närheten till Kastrup var ett av de viktigaste skälen för dem som flyttar. Sedan kom gränskontrollerna. Och id-kontrollerna. Ridå.

Nu byggs en av Europas viktigaste forskningsanläggningar utanför Lund, ESS, med världens mest kraftfulla neutronkälla. Grannen bredvid, Max IV Lab, drar redan i dag till sig runt 1000 forskare från hela världen varje år. Kanske inte så bra för Sveriges status om de här forskarna fastnar i id-kontrollerna stup i kvarten.

Allt det här vet ju infrastrukturministern. Men det verkar viktigare att prata löst om ett potentiellt hot från 160 000 asylsökande i andra europeiska länder som av någon märklig anledning skulle vilja söka sig till ett Sverige som numera stoppar anhöriginvandring och har infört begränsade uppehållstillstånd.

Argumentet är slappt och regeringen lyssnar inte på Skåne. Det är sammanfattningen av dagens reaktioner från både skånska politiker, tågoperatörer, debattörer, pendlare och ledarskribenter.

Och sedan id- och gränskontrollerna infördes har ministrarna i regeringen verkligen inte utmärkt sig för att lyssna eller intressera sig för pendlarföreningarnas konkreta förslag om smidigare och mer samordnade kontroller vid gränsen.

Istället har både Anna Johansson och migrationsminister Morgan Johansson agerat helt tondöva och kallat kontrollerna ”smidiga” och ”bra”. Tidigare framtidsministern Kristina Persson fnös åt Skånes beräkningar över samhällsekonomiska förluster och kallade dem oseriösa. Detta toppades med att hon tyckte att skåningar ”borde älska Stockholm mer”.

Ilskan över ”centralmakten” i Stockholm har växt rätt ordentligt under det här året, och nu är det inte långt ifrån att topplocket går på skåningarna.

– Det är märkligt att ministrarna inte ser de långsiktiga konsekvenserna av sitt agerande. Det stör mig att de inte ens kan bevärdiga sig att göra ett litet uttalande med uttryck om förståelse, eller komma på ett litet besök här. Människor som inte blir sedda blir bara arga, säger Mats Genberg, centerpartist och en av initiativtagarna till Öresundsrevolutionen som på Facebook samlar 24 000 anhängare.

Jag är ledsen, Anna Johansson, vi skåningar älskar Stockholm mycket, mycket mindre nuförtiden.