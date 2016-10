Miss Universe 1996 Foto: Eric Draper

För mig som med glädje vaknar upp till en ny dag med The New York Times är de dagar då Ross Douthat har sin krönika ofta extra uppiggande.

Douthat etiketteras som konservativ och det stämmer. Men han skiljer sig från de flesta andra konservativa amerikanska skribenter på flera sätt. Mycket påtagligt att han har humor, en förmåga att se det paradoxala i en samtid som han inte är överdrivet förtjust i.

Idag har han en helt underbar krönika om Donald Trump och Alicia Machado. Här bör jag kanske göra en parentes för de läsare som ännu inte känner henne.

Annons X

Hon utsågs till Miss Universum då Trump ägde arrangemanget. Han blev missbelåten med hur hon utvecklades på vågen efter tävlingen och attackerade henne offentligt som ”Miss Piggy” (”Fröken Griskulting”) och andra föga smickrande tillmälen.

Detta tog Hillary Clinton upp i slutet av den första presidentvalsdebatten. Donald Trump blev helt vansinnig redan under debatten men det blev värre.

Han satte igång att twittra ut sitt hat mot Alicia Machado mitt i natten några dagar senare när denna historia redan fått stor publicitet. Och hans nattliga twittrande blev ännu ett tecken på hur olämplig han skulle vara som president.

Man kan inte utesluta att en del av Trumps kritik kritik mot den förra Miss Universum har visst fog för sig.

Här kommer Douthats krönika in. Han konstaterar att Trump och Alicia Machado är något av spegelbilder av varandra.

She shares Trump’s desperation for the spotlight and his shamelessness in reaching for it, and her shrugging, “I’m not a saint girl” response to Anderson Cooper’s questions about her interesting past had a very Trumpish feel. Which is probably part of why her sudden prominence has driven him so nuts. He clearly feels like he should be able to swat away Machado’s allegations, given her “no such thing as bad publicity” biography. But given their resemblances, he’s in no position to make that kind of case. In a world where a playboy like Trump is a major party’s nominee for the presidency, why shouldn’t a playgirl like Machado be a character witness against him?

(Hon delar Trumps desperata sökande efter rampljuset och hans skamlöshet för att nå det, och hennes axelryckning, "Jag är inte ett helgon" som svar på Anderson Coopers frågor om hennes intressanta förflutna hade en mycket Trumpsk känsla. Det är förmodligen en förklaring till varför hennes plötsliga framträdande i rampljuset har gjort honom så ursinnig. Han känner tydligen att han skulle kunnat vifta bort Machados påståenden med tanke på hennes "det finns inget som är dålig publicitet"- biografi. Men med tanke på att de är så lika är han oförmögen att åstadkomma detta. I en värld där en playboy som Trump är ett partis presidentkandidat, varför skulle inte en playgirl som Machado kunna vara ett karaktärsvittne mot honom?)

Douthat driver resonemanget vidare och spekulerar om när den dag kommer då en person som Machado blir det demokratiska partiets presidentkandidat.

Inte en ljus framtid för USA eller för det demokratiska partiet.

Men Douthat har verkligen en god poäng.