Genom att få till stånd Eichmann-rättegången i Jerusalem och Auschwitzrättegångarna i Frankfurt bidrog juristen Fritz Bauer på ett avgörande sätt till fördjupad kunskap om Förintelsen. För honom var de historiska vittnesmålen viktigare än straffen.

Fritz Bauer (1903–1968).

Fritz Bauer var en man med civilkurage och starka ideal, en envis och ofta komp­romisslös företrädare för rättvisan i ­efterkrigstidens Västtyskland. Således också kontroversiell och besvärlig. Som jurist ville han inte bara skipa rättvisa, utan som samtalspartner och föreläsare ville han visa det unga Tyskland vad en verklig rättsstat kan vara. Han var en framträdande humanist vars ­gärning, långt efter hans plötsliga död 1968, fått förnyad uppmärksamhet.

I Sverige, där Bauer levde under slutet av andra världskriget, är hans namn inte nödvändigtvis förknippat med händelser som i sig ändå är väl kända: rättegången mot Adolf Eichmann i Jerusalem eller den omfattande rättegången mot dem som i Auschwitz utförde och medverkade i mördandet av judar och brotten mot mänskligheten. I Tyskland är det däremot annorlunda. För ett par år sedan ­visades en stor utställning om honom på Jüdische Museum i München, byggnader och platser bär hans namn. Två biografier har bara under de senaste åren skrivits om honom, av Irmtrud Wojak (”Fritz Bauer 1903–1968”, 2009) och Ronen Steinke (”Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht”, 2013). Dokumentärfilmen ”Tod auf Raten” av Ilona Ziok gjordes så sent som 2010, och på kort tid har två spelfilmer haft premiär som tar upp olika aspekter av hans gärning: ”Im Labyrinth des Schweigens” av Giulio Ricciarelli (2014) och ”Der Staat gegen Fritz Bauer” av Lars Kraume (2015).

Fritz Bauer föddes i Stuttgart 1903 i en ganska ­typisk tysk-judisk familj, assimilerad, borgerlig, ­patriotisk men inte särskilt politiskt ­intresserad. De tillhörde inte den judiska församlingen i staden och Bauer kom senare att karakterisera sig själv som ateist. Han var elva år när första världskriget bröt ut och erfarenheterna från den senare delen av kriget och de revolutionära upproren gjorde honom alltmer intresserad av politik. Han blev 1920 medlem i det socialdemokratiska partiet SPD. Då började han också studera juridik och statskunskap i Heidelberg, München och Tübingen.

Efter att ha doktorerat blev Bauer 1928 tingsnotarie vid rådhusrätten i Stuttgart och två år senare utnämndes han till den yngste tingsrättsdomaren i Weimarrepubliken. Hans juridiska och politiska patos var en stark drivkraft, oberoende av men ­naturligtvis förstärkt av nazisternas allt större in­flytande och slutliga maktövertagande. Oaktat sin ställning som tjänsteman drog han sig aldrig för att ge sig in i de juridiska diskussionerna. Efter Hitlers makttillträde 1933 planerade han tillsammans med kolleger en generalstrejk bland jurister mot det ­nazistiska maktövertagandet. Bauer arresterades och placerades i koncentrationslägret Heuberg. I slutet av 1933 – efter åtta månader – släpptes han, mot att han skrev på en lojalitetsförklaring mot ­regimen. Han avskedades också från tingsrätten i Stuttgart och som statstjänsteman.

1936 lyckades han fly till Danmark där hans ­yngre syster redan bodde. Efter att tyskarna invaderat Danmark drogs hans uppehållstillstånd in och han internerades i tre månader. Några år senare, i oktober 1943 då alla judar skulle deporteras, räddades han i den stora båtflykten över Öresund. Han landsteg i Mölle och flyttade lite senare till Stockholm, där han hade intensiva kontakter med andra exilsocialdemokrater som Willy Brandt och Bruno Kreisky (Helmut Müssener har i katalogen till ­Jüdische Museums utställning skriver utförligt om Bauers 20 månader i Sverige). Han var en mycket flitig skribent och gav bland annat ut boken ”Krigsförbrytarna inför domstol” 1944. I boken diskuterar Bauer frågor som rör lagstiftning och internationell rätt vad gäller krigsbrott och hur man efter kriget ska hantera krigsförbrytelser och ansvariga på ­olika nivåer.

Det var med andra ord en i krigsbrottslagstiftningen mycket insatt jurist som 1949 (efter att i många år ha vägrats inresa) återvände till Tyskland. Det var inte ett enkelt beslut men han gjorde det av politiska skäl, för att stödja den bräckliga demokratin i sitt gamla hemland. Men som han också sa till en vän: ”Mänskligt fasar jag för det.” Och han skulle få rätt – lätt blev det inte.

Det är nog ingen överdrift att säga att få jurister har som Bauer kämpat för rättvisan, för utkrävandet av ansvar av dem som deltagit i brotten mot mänskligheten under andra världskriget. Det handlar i Bauers fall framför allt om tre rättsfall som skulle få stor betydelse för den demokratiska utvecklingen i det unga Västtyskland och för historieskrivningen vad gäller utrotningen av judarna. Fritz Bauer såg det som sin plikt att föra talan gentemot dem som varit delaktiga i naziststatens brott. Det ­gällde rättvisa, inte hämnd, och därför berörde Bauer aldrig – vare sig i privata eller offentliga ­sammanhang – att han var jude eller den förföljelse han utsatts för under nazismen.

Som hög jurist i delstatsdomstolen i Braunschweig inledde Bauer 1952 den så kallade Remer-processen. Otto Ernst ­Remer var generalmajor och en av de ­officerare som slog ned 20 juli-attentatet mot Hitler 1944. Direkt efter kriget var han med och grundade socialistiska rikspartiet, med samma grundideologi som det gamla Hitlerpartiet. Remer var en av dem som efter kriget propagerade för att de upproriska officerarna från 20 juli-attentatet fortfarande skulle betraktas som landsförrädare. Det tog Bauer fasta på och anklagade Remer för förtal. Det krävdes mod för det. I det Västtyskland där många före detta nazister var höga tjänstemän och kriget fortfarande var när­varande var det alls ingen självklarhet att dra en generalmajor inför rätta och rättsligt ifrågasätta nazistaten, vars order så många hade lytt. Bauer lanserade då begreppet orättsstat (Unrechtsstaat) för nazistaten, och menade att varje medborgare hade rätt att i nödvärn göra motstånd i en sådan stat. Det skulle också legitimera försöket att mörda tyrannen. Han vann det målet, Claus Schenk von Stauffenberg och de sammansvurna fick upprättelse. Det var en rättegång som då hade ett starkt signalvärde.

1956 utsågs Bauer till statsåklagare i delstaten Hessen med säte i Frankfurt am Main. Ungefär samtidigt började Bauer få information om att Adolf Eichmann troligen befann sig i Argentina. Under dessa kontakter med personer som bodde i Argentina blev det snart uppenbart att det faktiskt var Eichmann som under det falska namnet Ricardo Klement bodde i utkanterna av Buenos Aires.

Nu stod Bauer inför ett dilemma: den tyska staten hade förvisso en häktningsorder på Eichmann men ­agerade inte. Och dessutom, överlade Bauer, om han själv och hans medarbetare fortsatte att utreda fallet Eichmann fanns risken att någon av de gamla nazisterna som ingick i den tyska rättsapparaten skulle kunna varna Eichmann så att denne kunde fly.

Bauer bestämde sig i stället för att lämna dessa uppgifter – delstaten Hessens ministerpresident Georg-August Zinn var införstådd – via en kontakt i Frankfurt, till israeliska säkerhetstjänsten. Han kom sedan fortsättningsvis att samarbeta med ­israelerna fram till att Eichmann kunde gripas och ställas inför rätta. Idén om att ändamålet helgar medlen, i de flesta sammanhang tvivelaktig och missbrukad, kom här väl till pass. Det moraliska ­utfallet överskuggade det diskutabla i hans agerande. Brottet, offrens upprättelse och den historiska betydelsen av en rättegång mot en av de värsta krigsförbrytarna rättfärdigade för de inblandade att sätta sig över nationella lagar och internationella konventioner. Plikten gällde mänskligheten, inte de av människor stiftade lagarna. Man kan ha många synpunkter på kidnappningen och rättegången mot Eichmann, men man kan inte förneka den avgörande be­tydelse den hade för förståelsen av Förintelsen och de avskyvärda brott som begicks i Nazitysklands namn.

Fritz Bauer försökte med lagboken i hand synliggöra allt det som det unga Västtyskland försökte sopa under mattan. Han utsattes för omfattande hot och vid något tillfälle lär Bauer ha sagt till en vän: ”Så fort jag lämnar mitt kontor befinner jag mig i fiendeland.” Detta till trots fortsatte han sin verksamhet i enlighet med den första satsen i den tyska grundlagen: ”Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.” (Ungefär: ”Människovärdet är okränkbart. Att respektera och skydda människovärdet är alla statliga myndigheters plikt.”)

Fritz Bauer initierade och såg till att de så kallade Auschwitzrättegångarna genomfördes i Frankfurt 1963-65. Inte heller det gjordes utan motstånd och de åtalade dömdes till relativt milda straff. Men det var kanske inte straffet som var det väsentliga i dessa rättegångar, utan hur hela Förintelseproblematiken fick en så omfattande belysning. Till skillnad från i Nürnbergrättegångarna eller Eichmann-processen, där de högsta ansvariga ställdes inför skranket, var det i Frankfurt lägrets fotfolk, de så kallade dödsarbetarna, alltifrån kapor till bödlar, soldater, SS-män och läkare, som ­åtalades och framträdde som vittnen. Protokollen är ett ­historiskt vittnesmål utan dess like och det var ju ur dessa som Peter Weiss samlade materialet till sin pjäs ”Rannsakningen”.

Bauer ville i processerna mot dessa människor, vars stående försvar var att de lydde order, också visa att det finns en gräns där varje människa, oavsett konsekvenserna, måste säga nej. Det går att säga nej. I ett av de samtal han förde med unga människor sade han ungefär att vi kan stifta riktiga lagar, hålla riktiga val, men om man inte har riktiga människor som genomför dessa föresatser spelar det ingen roll.

Fritz Bauer var en riktig människa.