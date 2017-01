Frihetsgudinnans dubbla budskap

Skymning över Frihetsgudinnan i New Yorks hamn Foto: Julio Cortez

Frihetsgudinnans välkomnande budskap är både sant och falskt.

Jag har berört detta tidigare men jag läste just ett intressant reportage i Boston Globe.

Det handlar om en anti-invandringskampanj i Boston för hundra år sedan.

On February 5, 1917, the restriction advocates scored their first big win with the passage of the federal Immigration Act of 1917. Getting the law approved required a congressional override of a presidential veto. The sweeping law opened a new epoch in the nation’s handling of immigration.

Under den republikanska primärvalskampanjen skrev jag t ex:

”De republikanska presidentkandidaterna skriker sig hesa med olika förslag.

Donald Trump menar att alla muslimer i USA bör registreras. Jeb Bush tycker USA endast för släppa in kristna från Syrien.

Bilden av USA som ett tolerant och öppet samhälle har sällan varit sann.

Många har kanske glömt hur det var under andra världskriget:

Over 127,000 United States citizens were imprisoned during World War II. Their crime? Being of Japanese ancestry. Despite the lack of any concrete evidence, Japanese Americans were suspected of remaining loyal to their ancestral land.

Peter Schrag ger i boken “Not Fit for Our Society: Immigration and Nativism in America” (2011) en gedigen bakgrund till amerikansk invandringspolitik.”

I USA just nu finns det en stark opinion som vänder sig mot presidentens politik mot flyktingar och invandrare men det finns tveklöst också de som nu liksom för hundra år sedan håller med om att USA inte vill ha några fler flyktingar, inga fler invandrare.