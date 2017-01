”De gröna är populismens tydligaste motpol”

"Vi ser att vår medverkan i en regering är helt nödvändig för den gröna omställningen, för klimatet men också för det mänskliga klimatets skull" säger hon Isabella Lövin, till vänster. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Den politiska hösten 2016 präglades av brexit och USA-valet. Inom kort ska Donald Trump installeras som USA:s nästa president, ett scenario som för ett år sen bedömdes vara osannolikt.

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin säger att de under en lång tid sett växande klyftor i politiken – och misstro mot politikerna.

Samtidigt är de övertygade om att den ”stora berättelsen” om vår tid kommer att handla om huruvida vi lyckas att möta klimathotet.

Nu inser man att vi måste göra någonting åt klimathotet

– När politiken inte förmår visa att man kan bygga något bättre än vad som finns i dag så blir det lätt så att den som uttrycker sig mest som en tv-reklam är den som kan omvandla populismen till politisk kapital. Det är ju det som är så tydligt både i Storbritannien och USA, det finns liksom inga svar på hur man ska gå framåt, säger Gustav Fridolin.

Han tror att vaccinet mot populismen är lika delar kunskap och framtidstro. Isabella Lövin tycker att det är viktigt att inte dras med i logiken som följer efter brexit och Trump.

– Det handlar om att formulera sina budskap på 120 tecken, förhålla sig fritt till sanningen och vara så aggressiv som möjligt. Jag ser det som oerhört farligt för vårt samhälle och vår demokrati, säger hon.

Ni ska ju rädda världen. Varför tror folk inte på er?

– De frågor vi pekat på sen vårt parti bildades är ju uppe på bordet just nu. Det fanns ett oerhört motstånd mot striktare miljölagstiftning hos näringslivet och i princip alla de andra politiska partierna under en väldigt lång tid. Just nu inser man att vi måste göra någonting åt klimathotet, säger Isabella Lövin.

I dag ser vi de gröna som kanske populismens tydligaste motpol i Europa. Det innebär också att när det blåser medvind för populismen så blåser det motvind för de gröna

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Men varför får ni inte väljarna med er?

– I dag ser vi de gröna som kanske populismens tydligaste motpol i Europa. Det innebär också att när det blåser medvind för populismen så blåser det motvind för de gröna, säger Gustav Fridolin men påpekar också att Österrike nu har en folkvald grön president.

Isabella Lövin säger att det finns partier vars livsluft är att peka på problemen utan att själva komma med några lösningar. Hon medger också att Miljöpartiet fått ”väldigt mycket stryk” i regeringen men menar att man stått pall.

– Vi ser att vår medverkan i en regering är helt nödvändig för den gröna omställningen, för klimatet men också för det mänskliga klimatets skull, säger hon.

Det finns en bild att det går åt helvete för alla oss. Vad säger ni om den?

– Det finns ju verkliga problem också. Det finns pensionärer i Sverige som lever på en inkomstnivå som man inte ska acceptera i ett välfärdssamhälle. Vi har fortfarande barn som växer upp i fattigdom. Det är riktiga problem. Men politikens uppgift är att se dem och göra någonting åt det, säger Gustav Fridolin.

Det finns en medveten agenda att smeta ihop media, politiker och näringsliv till en elit som man inte ska lita på

En beståndsdel i populismens världsbild är att det finns en elit som är bortkopplad från folket. Både Lövin och Fridolin protesterar mot den beskrivningen.

– Det finns en medveten agenda att smeta ihop media, politiker och näringsliv till en elit som man inte ska lita på. Politiker är kanske de mest granskade och genomlysta av alla de här eliterna och vi är också de som är relativt lätta att bli av med vid ett val. Jag är väldigt bekymrad över politikerföraktet, säger Isabella Lövin.

Det var banne mig inte eliten som stod och sorterade kläder och gav barnen leksaker

Gustav Fridolin inflikar att i bilden av en ”elit” ingår även bilden av att medborgare i gemen är oroliga för samma saker.

– Det är inte det Sverige jag känner. Jag känner det Sverige som stod upp som en människa för att hjälpa människor på flykt som kom hit. Det var banne mig inte eliten som stod och sorterade kläder och gav barnen leksaker när de kom till Vittsjö. Det var vanliga människor som gjorde vad man uppfattade som sin självklara medmänskliga uppgift, säger han.

"Jag känner det Sverige som stod upp som en människa för att hjälpa människor på flykt som kom hit. Det var banne mig inte eliten som stod och sorterade kläder och gav barnen leksaker när de kom till Vittsjö" säger Gustav Fridolin. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman