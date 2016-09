Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Foto: Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det är inte ofta man ser ett fackförbund läxa upp en vänsterregering för att den ägnar sig åt bondfångeri. Men i förra veckan skrev Lärarförbundet att "Regeringen vilseleder med statistik".

Kritiken gäller den rödgröna regeringens olika uttalanden om att det under alliansregeringens tid försvann omkring 10 000 anställda från grundskolan.

Siffran är det förvisso inget större fel på, konstaterar Lärarförbundets utredare. Men anledningen är elevkullarnas varierande storlek. "Minskar antalet elever minskar personalen, ökar antalet elever så ökar personalen".

I själva verket har antalet elever per pedagog förbättrats – både under Alliansen och under sittande regering – så att det nu går färre elever per anställd med pedagogiskt uppdrag än tidigare (11,4 år 2006, 11,2 år 2013 och 10,7 i dag).

Därmed ramlar ytterligare en av Gustav Fridolins retoriska luftpastejer ner i det egna ansiktet. Skolan skulle fixas på hundra dagar. Kolbiten visade sig vara till salu i Tyskland. Och nu detta.

Man undrar vilka retoriska grepp det finns kvar att misslyckas med för utbildningsministern. Fler vuxna i skolan – är det ett löfte om fler ensamkommande med obestämd ålder?