Fridolin: ”En arbetsseger för skolan”

Foto: Tomas Oneborg

Efter flera år av fallande resultat presterade svenska elever 2015 bättre i ämnena naturvetenskap och matematik, visar den Timss-undersökning som Skolverket presenterade på tisdagen.

Den första mätningen gjordes 1995, och sedan dess har resultaten för åttondeklassarna försämrats varje gång i berörda ämnen – för att nu vända uppåt.

– Bakom varje poäng ligger hårt arbete, lärare som hjälpt elever över hinder och elever som vågat ta sig lite längre, säger Fridolin och kallar arbetssegern för ”viktig”.

Annons X

Även han menar att det vi nu ser är ett trendbrott.

– I de fyra kunskapsmätningar Timss gör har vi statistiskt säkerställda förbättringar i tre mätningar, säger han.

Både Fridolin och gymnasieminister Anna Ekström (S) pekar på den ojämlikhet som råder i skolan. Ekström lyfter fram bakgrund och hemförhållanden som avgörande för resultaten.

– Det är lång väg kvar till den jämlika skolan, säger hon.

Timss är en förkortning för Trends in International Mathematics and Science Study.

Ansvarig är organisationen The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). I Sverige ligger ansvaret på Skolverket och forskare myndigheten samarbetar med.

Undersökningen genomförs vart fjärde år.

Resultat Timss Matematik årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 519 poäng. Det är en förbättring med 15 poäng jämfört med TIMSS 2011.

Eleverna presterar i snitt 519 poäng. Det är en förbättring med 15 poäng jämfört med TIMSS 2011. Naturvetenskap årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 540 poäng. Det är på samma nivå som i TIMSS 2011.

Eleverna presterar i snitt 540 poäng. Det är på samma nivå som i TIMSS 2011. Matematik årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 501 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng jämfört med TIMSS 2011.

Eleverna presterar i snitt 501 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng jämfört med TIMSS 2011. Naturvetenskap årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 522 poäng. Det är en förbättring med 13 poäng jämfört med TIMSS 2011. Källa: Skolverket