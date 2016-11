Frida Hyvönen: Bilden av mig som stockholmare roar mig

Foto: Lars Pehrson

Den låter som den mest allvarliga du gjort.

– Jag skulle säga att alla mina skivor är allvarliga eller personliga, förutom möjligtvis Pudel-skivan. Men att den här är helt på svenska tror jag gör att den känns ännu mer intensiv. Live känner jag att närvaron blir starkare när publiken förstår vad jag sjunger om.

Varför blev det svenska den här gången?

Annons X

– Jag skrev på både svenska och engelska när jag började arbetet, men det blev fler bra låtar på svenska. Det var kul att skriva på mitt eget språk, snabbt och lustfyllt. Till viss del kan det ha att göra med att jag har ett barn och har varit tvungen att skriva koncentrerat när jag har haft tid.

Du har pendlat mellan stora städer på dina skivor, medan "Kvinnor och barn" handlar mycket om Stockholm och Västerbotten. Känner du att du har landat?

– Man ser mig som en Stockholmsartist eller Västerbottenartist eller Skandinavienartist beroende på var jag befinner mig, men egentligen har jag svårt för den uppdelningen. Jag känner mig mer som en fri själ, som hör hemma i idéer och tankegångar.

Låten ”Min stad” handlar om att bo i Stockholm, men ändå känna sig splittrad inför staden.

– Jag har i verkligheten ett okomplicerat förhållande till Stockholm. Jag bor på Mariaberget och hade en fantasi om att jag, född i Västerbotten som är geografiskt längre upp och ekonomiskt längre ner, skulle stå där och dricka champagne och se ut över staden. Den bilden roade mig. Det är också en kommentar till folk som tycker att det är gulligt med norrlänningar vilket, om man analyserar det ur ett klassperspektiv, är en ganska nedsättande klapp på huvudet.

Frida Hyvönens nya album "Kvinnor och barn" släpptes den 4 november. Den 24 november spelar hon på Musikaliska i Stockholm.

Frida Hyvönen väljer tre Stockholmsminnen

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

”På nyårsafton 1999 hade jag fest i min andrahandslägenhet på Krukmakargatan. Jag hade en massa provburkar med färg på järnaffären vid Zinkensdamm och lagt fram penslar för att alla gäster skulle göra en väggmålning. På tröskeln till det nya millenniet skapades så Stockholms

genom tiderna fulaste och mest pastösa målning.”

Myrorna i Ropsten. Foto: JESSICA GOW / TT

”Sommaren 2001 jobbade jag på Myrorna i Ropsten för att spara ihop till körkortet. Det var en trevlig och ganska smutsig arbetsplats. Huden mellan tumme och pekfinger på vänster hand färgades grå av galgarna jag bar runt på hela dagarna. Vi rökte på lastbryggan och lyssnade på Lugna Favoriter. En dag kom en effektivitetskonsult körandes i dyr bil och förklarade för personalen att vi inte längre fick sitta ner, på stolar. Inte ta paus, inte lata oss, sälja aktivt. Myrorna ska bli vinstdrivande. Han framstod som något löjlig, men efter hans besök fanns en oro i byggnaden. Vi började säga åt varandra: sitt inte ner, sitt inte på en stol.”

Röda båten på Söder Mälarstrand. Foto: LEIF R JANSSON / TT

”I juni 2008 bodde jag i Flarken, men var i Stockholm och spelade in ”Silence is wild”. Jag och min dejt tog in på den röda båten på Söder Mälarstrand ett par nätter, och jag drabbade av en ”Mal de débarquement” som varade under hela inspelningstiden.”