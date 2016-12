Frida Hyvönen bäst enligt kritikerna

TT Nyhetsbyrån har för 17:e året i rad sammanställt en superlista baserad på årsbästalistor från musikkritiker på landets dagstidningar och musikmagasin. Ett 70-tal listor ingår i sammanräkningen och enligt recensenterna är Frida Hyvönens "Kvinnor och barn" årets bästa svenska album.

– Jag jobbar ju mycket med mitt inre som ledstjärna och det är väldigt svårt att förutse hur det ska tas emot, om någon ska bry sig. Så det är klart att det är jättekul att få bekräftelse när man tar ut det i den externa världen, säger Frida Hyvönen.

– Det är också ett album som handlar om ganska specifika ämnen och det är skrivet av kvinna i 40-årsåldern. Jag tycker att det är fint att det får det här utrymmet och uppmärksamheten.

"Kvinnor och barn" toppar listan före Iiris Viljanens hyllade "Mercedes" och The Radio Depts återkomst "Running out of love".

Det är andra gången Frida Hyvönen hamnar på kritikerlistans förstaplats – förra gången var 2008 med albumet "Silence is wild".

– Om man ser det statistiskt så är det alltså varannan skiva som hamnar på toppen av årsbästalistorna. Det kan ju bli svårt att fortsätta en sådan trend, ribban är ju satt ganska högt nu, säger Frida Hyvönen.

"Kvinnor och barn" har hyllats unisont sedan det släpptes i början av november. I förra veckan belönades också Frida Hyvönen med tre Grammisnomineringar – för årets textförfattare, årets kompositör och årets album.

Men framför allt känner hon att hon berört lyssnarna.

– Jag har fått väldigt mycket mejl och meddelanden på sociala medier gällande framför allt "Fredag morgon", "Imponera på mig", "Sjön" och "Alla vet att det är vackert i Paris". De har fått ett starkt gensvar och jag märker att det finns en hög identifikationsfaktor, säger Frida Hyvönen.

Listan över utländska album toppas av Beyoncés uppmärksammade temaalbum "Lemonade".

– Då är alltså jag och Beyoncé listtoppssystrar? Det är det bästa jag har hört. Om man målar upp det här så ser man oss på toppen där, då känner jag mig trygg, säger Frida Hyvönen.

På den utländska listans andraplats hittar man David Bowies sista album "Blackstar" och på plats tre återfinns PJ Harveys "The hope six demolition project".