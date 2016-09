Fria eller fälla – testa dig själv i journalistisk etik

Drottningen smusslade under hakkors

Fyra tidningar publicerar en känd konstnärs verk där drottning Silvia porträtteras knästående iförd gula gummihandskar och med skurborste i handen. Den andra handen använder drottningen åt att lyfta upp hörnet av en matta under vilken ett hakkors syns. På samma bild syns kungen äta pizza från en annan känd kvinnas kropp. Konstverket är en satirisk kommentar till en tidigare uppmärksammad skandal.

Drottningen anmäler publiceringarna till PO via ombud. Hon menar att tidningarna genom publiceringen förmedlar bilden av att hon sökt sopa nazismen under mattan och att denna anklagelse är helt ogrundad. Hon har inte förnekat att hennes far blev medlem i nazistpartiet 1934. Tvärtom har hon sökt bringa klarhet i vad som skett genom att initiera en utredning. Att montaget publicerats under ”konstnärlig täckmantel” förtar inte dess kränkande karaktär, anför drottningen.

Skulle du fria eller fälla tidningarna?

Så tyckte PO och PON:

PO friar samtliga fyra tidningar. Man skriver att bilden må kunna uppfattas som smaklös, men att det inte ligger i PO:s uppdrag att agera smakdomare. Montaget berör inte okända delar av drottningens privata sfär utan kommenterar något som varit känt och omdebatterat i flera år.

PO understryker vidare att drottningen är en av Sveriges mest kända personer. Satir som gisslar människor i samhällets ledande positioner är en del av vår yttrande- och tryckfrihet och den som har en ledande ställning i samhället får finna sig i en brutalare offentlig behandling i satirens form än andra.

Ärendet överklagas av drottningen till PON. Nämnden gör dock samma bedömning som PO och friar tidningarna.

FOTNOT: En tidning klandrades dock av PO såväl som PON för att ha brutit mot god publicistisk sed genom att skriva om anmälan. Enligt hederskodex ska den tidning som anmälts inte ge offentlighet åt en PO-anmälan, för att undvika ytterligare publicitetsskada under utredningens gång.