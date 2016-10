”Priset också en hyllning till det colombianska folket”

Colombias president Juan Manuel Santos tilldelas Nobels fredspris 2016. Foto: Jason DeCrow/AP

– Priset ska också ses som en hyllning till det colombianska folket som trots övergrepp inte har gett upp hoppet om en rättvis fred och alla parter som har bidragit till priset, säger den norska Nobelkommitténs ordförande Kaci Kullmann Five.

Inte minst hedras härmed också representanter för offren för kriget, enligt Kullmann Five.

Trots att colombianerna inte röstade för fredsavtalet i folkomröstningen i söndags betyder det inte att de är emot freden, enligt Kullmann Five.

– Nobelkommittén hoppas att alla parter ska ta ansvar och delta konstruktivt i kommande fredssamtal, säger hon.

Det har funnits tidigare fredsöverenskommelser i Colombia men president Santos har satsat allt.

Kriget i Colombia har pågått i 52 år, skördat över 220 000 liv och lett till att minst sex miljoner människor tvingats lämna sina hem. Att skapa fred blir inte lätt, enligt Kullmann Five.

– Kommittén hoppas att priset ger president Santos styrka att lyckas med sin fredssträvan, säger hon.

Trots resultatet i folkomröstningen har Santos arbete lett långt mot en fred, anser Nobelkommittén.

Inte en enda gång nämner Kullmann Five motparten Farc-gerillan vid namn. När TT når Jorge Torres Victoria, en av Farcs ledare som deltagit i fredsförhandlingarna, i Havanna, där klockan är 5 på morgonen, har han ännu inte nåtts av nyheten och ber att få återkomma när han fått det bekräftat.

– Om det är sant så är det en stor nyhet för det colombianska folket, säger han över telefon.

Kullmann Five får frågan om varför kommittén inte har bestämt sig för ett delat pris.

På frågan om det är möjligt att ge en gerillarörelse priset, svarar hon:

– Vi kommenterar aldrig dem som inte får priset.

När TT når president Juan Manuel Santos privatsekreterare Camilo Granada har denne inte fått nyheten bekräftad ännu – och vill därför inte lämna någon kommentar.

– Jag tackar mycket för informationen, säger han.

Utrikesminister Margot Wallström välkomnar valet av fredspristagare.

– Det är mycket glädjande. Han har visat stort ledarskap. Det är ett unikt fredsavtal, världens första jämställda avtal, säger hon.

Utrikesminister Margot Wallström (S) kommenterar Nobels fredspris utanför Rosenbad. Foto: Jessica Gow/TT

Att bara en av parterna får priset överlåter hon till Nobelkommittén att kommentera.

– Men it takes two to tango, säger hon.

Wallström konstaterar samtidigt att det har uppstått ett väldigt olyckligt läge efter folkomröstningen och att omvärlden måste fortsätta att stödja fredsansträngningarna.

Att priset går till Santos innebär också att Latinamerika uppmärksammas för första gången på över 20 år. Senast regionen hedrades med ett fredspris var 1992 då guatemalanskan Rigoberta Menchú prisades för sin kamp för social rättvisa för landets ursprungsbefolkning.

Före Menchú har dessutom fredspriset endast tre gånger tidigare gått till Syd- eller Latinamerika: argentinarna Carlos Saavedra Lamas 1936 och Adolfo Pérez Esquivel 1980 samt Mexikos Alfonso García Robles 1982.

Inbördeskriget i Colombia De marxistiska gerillarörelserna Colombias revolutionära väpnade styrkor (Farc) och Nationella befrielsearmén (ELN) bildades 1964 sedan vänstern utestängts från det politiska systemet. Olika vänsterrebellgrupper, högerpolitiska paramilitärer och knarkkarteller har dragits in i konflikten som rasat sedan dess. Uppskattningarna varierar men en statlig utredning har kommit fram till att omkring 220 000 människor, varav 80 procent civila, har dött i konflikten sedan 1959. Samtalen mellan regeringen och landets största gerillagrupp Farc påbörjades i november 2012 och har bedrivits i Kubas huvudstad Havanna. Med ELN har man dock ännu inte fått fart på fredsförhandlingar. Regeringen och Farc kom överens om ett fredsavtal den 25 augusti 2016. Källor: Utrikespolitiska institutet, Folke Bernadotteakademin.