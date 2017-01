Fredrik Kärrholm: Det osänkbara landet

Titanic lämnar hamnen i Southampton, England, 1912. Foto: AP

GÄSTKOLUMN

De flesta svenskar är nationalister, liksom statsminister Löfven. I synnerhet svenskar i storstäderna, surdegsbakande och genusmedvetna svenskar som är tryggt förvissade om att vårt samhälle är det bästa och mest stabila som någonsin existerat. Vi har kommit längst, förkunnas gärna och med emfas.

Det är en udda form av nationalism men icke desto mindre nationalism: en föreställning om den egna nationen som unik och överlägsen. Även om en progressiv svensk helst undviker sådana förlegade begrepp. Det är förmodligen här förklaringen kan sökas till att många svenskar är mycket oroade över klimatförändringar, men inte särskilt oroade över samhällsutvecklingen.

Den grova brottsligheten ökar. Hänsynslös ligism breder ut sig. Segregationen förvärras. Arbetslösheten bland invandrare är enorm. Statens skuldsättning växer. Skatterna höjs. Företag flyttar utomlands. Överbeläggningen i sjukvården tilltar. Sjukvårdsköer växer. Bostadsbristen eskalerar. Skolresultaten är alltjämt usla. Kvaliteten i högskolan sjunker. Och pensionsprognoserna är negativa. Men det är ingen fara, tänker den gode svensken – det kommer nog snart att lösa sig till det bättre, vi bor ju trots allt i Sverige.

Låt oss kalla det Titanic-nationalism. En föreställning om nationen som osänkbar, too great to fail. Trots att båten lutar 15 grader; trots att människor kommer uppspringandes från tredje klass och ropar att det läcker in iskallt vatten; trots allt sitter vi lugnt kvar vid borden, äter vår dessert och diskuterar en fjärde pappamånad. Ingen vill höra på gnäll, och lika lite på alarmerande analyser. Framför allt inte när orkestern spelar.

Men ingen båt och inget land är osänkbart. Även om också de allmänna historiekunskaperna har försämrats krävs inte mer än ett par sökningar via Google för att finna gott om exempel på välfungerande samhällen som krackelerat. Ofta till följd av folkvandring eller politiskt vanstyre, inte sällan i kombination.

Passagerare i första klass har förvisso mindre anledning till oro, ty de har företräde till livbåtarna. Dyra bostadsrätter och villor i trygga områden. Privata sjukvårdsförsäkringar och hyfsade skolor. Politiker nickar samtidigt betryggande och tillsätter ytterligare en samordnare.

Förmodligen är det inte utan betydelse att vårt land är ett av de äldsta i världen. Vi har aldrig varit ockuperade och vår existens har aldrig varit hotad i verklig mening. De flesta svenskar tycks ha en intuitiv känsla av att Sverige alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Kanske är det därför vi, jämfört med andra europeiska folk, sällan viftar med flaggor eller tar ton till nationalsången.

Kanske är det också därför många svenskar tror att vårt samhälle är osänkbart. Och kanske kommer därför reaktionen att bli oväntat kraftig med insikten om motsatsen.

FREDRIK KÄRRHOLM är polis och kriminolog. Tidigare medarbetare på ledarsidan.