Frans spelade ny låt för Gävlebocken

Förra årets Melodifestival-vinnare, Frans, bjöd på en avskalad version av sin vinnarlåt "If I were sorry" samt en ännu outgiven låt.

– Den här låten skrev jag om en tjejkompis som jag tycker borde följa sitt hjärta. Den heter "Ada", men hon heter inte Ada, sade Frans från scenen.

Förra året samlades 15 000 personer för att fira den välkända julbocken – men årets jubileum fick arrangörerna att förbereda sig för publikrekord.

– Vi räknar med 20 000 människor ungefär, men det kan bli ännu mer också, säger Maria Wallberg, talesperson för bocken, till Gefle Dagblad.