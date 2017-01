Ett lyckat datorspel ska stimulera spelarens fantasi, skapa nya sociala sammanhang – och framför allt präglas av lekfullhet. Det menar ­Shigeru Miyamoto, en av spelbranschens mest framgångsrika ­kreatörer, som är föremål för en ny datorspelshistorisk studie.

Shigeru Miyamoto bredvid tv-spelsikonen Mario, en av hans mest kända skapelser. Foto: Jae C Hong/AP

Alltsedan François Truffaut 1954 ­publicerade sin artikel ”Un certaine tendance du cinéma français” har den enskilde konstnärligt ansvarige i en kollektiv industriell produktionsprocess haft en beteckning: ­auteuren. Den tankevärld som Truffauts resonemang emanerade ur och skrev in sig i strävade efter att jämställa filmregissören med en konstnär eller författare, men också att identifiera de regissörer som trots Hollywoods studiomaskineri ändå uppvisade en stabil och igenkännbar stil. Alltså både en Vittorio de Sica och en John Ford. Med tiden har synen på regissören som auteur gudskelov komplicerats och ifrågasatts, men den har ändå bitit sig kvar i såväl vissa regissörers självbild, som i marknadsföringen, filmkritiken och för all del också i filmpolitiken och hos publiken.

I tv-seriernas land hör vi dock sällan talas om ­regissörerna, om de inte redan är kända som filmregissörer. Där är det producenterna och manusförfattarna som lyfts fram och då i synnerhet den mytiske figur som kombinerar de två, den som på klingande svenska kallas showrunner. Fundera själv: i Måns Mårlinds och Björn Steins ”Midnattssol” som nyss gick på SVT, vem stod som regissör i förtexterna?

I det senaste decenniets största underhållningsform, datorspelen, är det ännu mer ovanligt att en enskild upphovspersons namn lyfts fram. På svensk mark har vi förvisso ett lysande undantag. Vem kan ha missat att ”Minecraft” skapades av Markus Persson (”Notch”)? Men vem ”gjorde” ”Candy crush saga”, eller ”Pokémon go”? Är det ens intressant att ställa frågan?

Egentligen kan man tycka att det inte borde vara så stor skillnad mellan film och datorspel vad gäller svårigheten att tillskriva en enskild person det övergripande kreativa ansvaret. I båda fallen handlar det om komplexa utvecklings- och produktions­processer som involverar ett stort antal specialiserade kompetenser. Ändå verkar den skillnad som finns göra skillnad. Men spelar det då någon roll om vi kan identifiera en spelhistorisk milstolpe som ”Donkey Kong” (1981) med en enskild person?

För spelforskaren Jennifer deWinter gör det ­uppenbarligen det, eftersom hon har skrivit boken ”Shigeru Miyamoto: Super Mario Bros, Donkey Kong, The legend of Zelda”, som ingår i förlaget Bloomsburys bokserie ”Influential video game designers”. Ett välkommet bidrag till den ganska nya historievetenskapligt förankrade datorspelsforskningen. Visserligen har journalister, spel­utvecklare och entusiaster genom åren gjort enormt viktiga prestationer för kunskapen om datorspelens historia, men det är först på senare tid som vi ser en mer kritisk historieskrivning.

"Donkey Kong" som Game & Watch-spel (1981). Foto: Lars Schröder/TT

Som så ofta med populärhistoriska ingångar har frågan om det ”första” och det ”bästa” dominerat, men också en betoning på företag och teknisk utveckling. Den största delen av spelforskningen är dock inte historisk alls, utan fokuserar på hur man nu och i framtiden utvecklar och ska utveckla spel, vad spelarna gör och varför, och – fortfarande – vad spel egentligen är. Kunskap om vad som gjorts tidigare blir förvisso sällan aktivt avfärdad, men det är sällan som historisk kunskap ges ett egenvärde.

Fältet för spelhistorisk forskning har därmed ­varit vidöppet och nu går det äntligen ganska fort. MIT Press bokserie ”Platform studies” har publicerat ett antal historiska studier av spelteknologiska system och dessas kreativa förutsättningar och sammanhang. Det anordnas konferenser och specialnummer av tidskrifter och alltfler akademiska förlag intresserar sig för spelhistoriska projekt. En begränsande faktor är naturligtvis att historisk forskning ändå kräver kompetens i just historisk forskning. Historievetenskapliga metoder och ­teorier ingår sällan i datavetares och samhällsvetares skolning och vardagliga forskningsverksamhet. Det är därför inte förvånande att de historiska perspektiven kommit in i spelforskningen i takt med att allt fler humanistiska forskare intresserar sig för spel. Från det hållet uppenbarar sig dock ett annat problem: humanister har ofta en begränsad kunskap om och förståelse för tekniska system. För filmvetenskapliga forskare är detta dock ofta ett mindre problem, liksom för mediearkeologiskt orienterade litteraturforskare och estetiskt orienterade teknikhistoriker. Prognosen för en humanistisk spelforskning är därmed tämligen god. Samtidigt börjar intresset för historiska perspektiv sprida sig bland design- och medieforskare.

Jennifer deWinters bok är ett bra exempel på detta. Genom att fokusera på en enskild person blir det lättare att hantera den tidsliga aspekten, i synnerhet som Miyamoto har varit ett enda bolag (Nintendo) trogen under hela sin karriär. Att bygga en historisk berättelse utifrån en individ är också enklare än att utgå från en teknisk konstruktion och sedan placera in den i sitt historiska sammanhang. Bokserien, som deWinter är en av två redaktörer för, syftar till att lyfta fram människorna bakom spelutvecklingen, med fokus på inflytelserika designers. Fördelen med en sådan ingång, snarare än att göra en mer arbetssociologisk studie, är naturligtvis att det blir lättare att lyfta fram det kreativa arbetet.

Shigeru Miyamoto är född 1952 och växte upp i Sonobe, Kyoto, en liten stad på landsbygden i regionen Kansai. Han har själv berättat om en uppväxt där han tillbringade mycket tid med att läsa och rita manga, lyssna på musik, skapa dockteater och vandra i naturen. Han beskriver hur han ofta återvände till en och samma grotta, som med tiden betytt så mycket för honom att han i intervjuer lyfter fram den som förebild när han skapade ”The legend of Zelda” (1986). Miyamoto studerade industridesign och teknik, men när han efter utbildningen var på väg att bli mangakonstnär, styrde hans far in honom mot en karriär inom ­Nintendo.

"The legend of Zelda: The wind waker HD" visas upp inför släppet hösten 2013. Foto: Stephen Brashear/AP

Miyamoto kom in i Nintendo just som bolaget siktade på att slå sig in på den amerikanska marknaden. Då den amerikanska satsningen kanske inte stod så högt i kurs bland bolagets utvecklare öppnade det vägen för den nyanställde Miyamoto. Tillsammans med Gunpei Yokoi, som bland annat låg bakom 80-talets lilla bärbara spelkonsol Game & Watch och senare skulle vara drivande i utvecklingen av Game Boy, fokuserade Miyamoto på att vidareutveckla existerande tekniker, för att förlänga deras livslängd och därmed generera mer intäkter. ”Donkey Kong” skapades till exempel utifrån ett ­existerande koncept där Karl-Alfred (Popeye) åt spenat och hoppade upp på de olika plattformarna för att till slut komma till Brutus. Miyamoto ersatte Karl-Alfred med Jumpman (som senare skulle bli Mario), Brutus ersattes av en stor apa, och Olive Oyl av Lady. Tekniskt sett återanvändes ett existerande horisontellt orienterat system som gjordes om till en vertikal lösning. Till råga på allt ”återanvändes” en irriterande lagerägare som Nintendos Amerikachef råkat på i Seattle för att skapa den hoppande Mario. Sommaren 1981 lanserades ”Donkey Kong”, som blev en omedelbar framgång och som gjorde Mario till en synnerligen välkänd figur.

Så långt är berättelsen både en industriell och en konstnärlig hjältesaga. Men för deWinter är det bara ingången till ­berättelsen om Miyamoto. I de följande kapitlen använder hon fyra olika förklaringsmodeller för att förklara Miyamoto: ett japanskt kulturellt sammanhang, Miyamotos utbildning och anställning inom Nintendo, hans intresse för att skapa roliga spelupplevelser, berättelser och audiovisuellt attraktiva spel, samt utvecklingen av hårdvara och mjukvara. Utifrån dessa fyra parametrar förklarar deWinter kort sagt varför ­Miyamotos spel fungerar och ser ut som de gör.

"Super Mario run" släpptes till Iphone-mobiler den 15 december 2016. Foto: AP

Så konstaterar deWinter exempelvis att de många figurer, fiktiva världar och miljöer som återkommer i Miyamotos spel kan förankras i vissa japanska kulturella traditioner, men också som ett resultat av Nintendos tämligen slutna utvecklings­tradition, som sprungna ur Miyamotos kreativa drivkraft och som en fråga om tekniska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla och göra mesta ­möjliga av sin hårdvara och mjukvara. På det sättet kan deWinter förklara hur Miyamoto både framstår som en konstant i en extremt föränderlig spelindust­ri och som en nyskapande spelutvecklare.

Genomgående i de fyra förklaringsmodellerna är Miyamotos syn på vad hans spelutveckling går ut på. Hans vilja att spelandet ska vara roligt, att spelutvecklaren ska skapa världar i vilka spelarnas fantasi och föreställningsförmåga och spelskicklighet ska utmanas, samt att spelen ska kunna bygga ­sociala sammanhang. Att spela datorspel är för ­Miyamoto inte bara att utmana spelets regler och begränsningar, det är också att ha roligt tillsammans. På så sätt återkommer deWinter ofta till Miyamotos berättelser om barndomens naturupplevelser och den speciella grottan, som en förutsättning för att lyfta fram det oskyldiga och lekfulla.

Genom att utgå från Miyamotos person och det kulturella och industriella sammanhanget blir ­berättelsen om Miyamoto lika mycket en berättelse om Nintendos historia.

Shigeru Miyamoto framstår därmed som en ­verklig auteur inom datorspelsindustrin. Det var en passande start för en bokserie som vill lyfta just den frågan. Som historisk förklaringsmodell har auteur­teorin kanske aldrig fungerat så bra, utan snarare varit ett tacksamt sätt att lyfta fram förutsättningar och resultat av skapande verksamhet, i synnerhet inom kollektiva produktionssammanhang. Vid vissa särskilda tillfällen fungerar det bra. Den fungerade för att förstå John Ford. Det fungerar alldeles utmärkt för Shigeru Miyamoto. Det räcker gott.