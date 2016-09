The shallows

Betyg: 5 av 6

Av filmhantverkets mer underskattade beståndsdelar skulle jag vilja lyfta fram denna: förmågan att ta en absurd premiss och göra en makalöst gripande historia av det. Inte gripande i den känslomässigt drabbande bemärkelsen då, utan i en konkret fysisk sådan. För hur ofta ser man filmer som känns i hela kroppen? Som får en att frusta, gny och gömma ansiktet i händerna?

Alfonso Cuaróns ”Gravity” är en. Och Jaume Collet-Serras ”The shallows” är en annan.

Inledningen är pliktskyldig, närmast billig: vi har Nancy (Blake Lively), en 22-åring som just hoppat av läkarlinjen (detta kommer att bli relevant). I stället driver hon runt i världen och tänker, just den här dagen, hedra sin döda mamma genom att ta sin surfbräda till mammans hemliga strand i Mexiko. Det ger i sin tur en anledning att klippa in övertydliga videosamtal hem till pappan och syrran i Texas, och ger också kameran tillfälle att lystet zooma ner i Nancys våtdräktspuffade urringning.

Den suck man kan undslippa sig över detta tystnar dock snabbt, för så fort hon kommit ut i vattnet förvandlas filmen från bikiniporr till tajt thriller. För därute finns inte bara perfekta vågor och ett par surfarsnubbar som söker kontakt med Nancy och hennes urringning. Där finns även en sur vithaj, vars jaktmarker – en död val – Nancy råkat hamna mitt i. Att simma tillbaka till stranden är inget alternativ. I stället får den svårt bitna Nancy först ta sin tillflykt till valliket (vars sår visar sig vara perfekta handtag att häva sig upp med) och sedan till en klippa där det finns en fin, Nancy-formad urgröpning hon kan ligga och planera i. Här kommer också läkarlinjebakgrunden väl till pass när hon först syr ihop såret med sitt halsband (!) och sedan Macgyvrar om våtdräkten till ett tryckförband. Låter det löjligt? Det är det kanske, men framför allt är det löjligt spännande.

Vad en zoolog skulle säga om det hela kan man säkert fundera över. Som lekman funderar jag till exempel över om en haj som har tillgång till flera ton valkött och nyss mumsat på tre människor egentligen har någon större anledning att kretsa runt en fjärde? Men ”The shallows” är så fruktansvärt effektiv att den sortens teoretiska invändningar förblir just det.

I USA gick filmen upp mitt under badsäsongen, men i Sverige blev det i stället höstpremiär. Förmodligen ett klokt beslut. Ingen som sett den lär vilja gå i närheten av en strandkant på flera månader.