Fossil av gigantisk utter upptäckt

En illustration av den gigantiska uttern Siamogale melilutra. Foto: Mauricio Anton/AP/TT

Fyndet, som beskrivs i The Journal of Systematic Paleontology, består av ett komplett kranium, en underkäke, ett antal tänder plus bitar av det övriga skelettet. Detta har gjort det möjligt att göra en fullständig rekonstruktion av djuret.

Käkarna var mycket kraftiga med rundade tänder, typiska för uttrar som lever av musslor, krabbor och andra skalförsedda blötdjur. Sedimenten vid fyndplatsen antyder att arten, som döpts till Siamogale melilutra, levde vid en grund sjö med omgivande våtmarker.

Vikten på djuret i levande livet uppskattas till cirka 50 kilo, eller ungefär lika mycket som en puma, leopard eller varg.

Detta är dubbelt så mycket som vikten hos jätteuttern och havsuttern, de två största nutida utterarterna. Vår egen svenska utter är betydligt mindre med en vikt på cirka 10 kilo.

Forskarna vet inte varför Siamogale blev så stor, eller exakt vilken ekologi djuret hade. Tanken är att fortsatta studier av fossilen ska ge ledtrådar som kan besvara frågorna.