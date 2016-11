Foto: Richard Drew/TT

I hela mitt liv har jag varit utanför. Det är nog det enda jag vet hur man gör. Jag var stockholmare på norra Öland, jag var fattig lantis på ett rikemansinternat, jag var kvinna i en mansdominerad kockbransch och jag har alltid, alltid varit på tvärs med allt. Jag är höger i en kulturbransch där man helst ska vara vänsterliberal och så fort någon försöker inkludera mig i ett sammanhang som är större än tre personer blir jag fullkomligt klaustrofobisk.

Det är alltså med viss irritation jag följer debatten efter Trump-valet, där alla tycks vara överens om att den yttersta dagen har kommit. Så fort folk är ense bara måste jag dit och bända i sprickorna och se vad som finns bakom.

En dygd? Knappast. En sorts galopperande hyperindividualism jag själv inte råder över, en sjuka som jag ärvt av min far. Han växte upp under nazismen och blev så fullkomligt livrädd för alla former av kollektivism att han till och med förbjöd oss barn att ägna oss åt lagsport. Konfirmation var inte heller att tillåtet. Jag fick tidigt lära mig att om alla marscherar åt samma håll är det enda kloka att ställa sig vid sidan och iaktta tills man förstår vad det hela handlar om. Det vaccinerar tack och lov mot rörelser åt båda hållen. Förlamar, kanske?

Förväntar man sig att vita medelålders män lugnt ska tacka för sina år i topp och lämna över stafettpinnen?

Trump så. Ju mer jag läser, desto mer intressant blir det. Det har ju blivit något av ett adelsmärke att meddela världen att man inte förstår folk som röstar på SD, på brexit, på Trump – som att själva oförståelsen visade hur långt man stod ifrån dessa träskmonster med sina illaluktande åsikter. En gång i tiden skulle det ha kallats brist på empati. Och hur svårt är det att förstå – om man vill – att människor som har haft privilegier inte blir speciellt glada när de tas ifrån dem? Förväntar man sig att vita medelålders män, eller vilken påstått priviligerad grupp man nu bashar den här gången, lugnt ska tacka för sina år i topp och lämna över stafettpinnen, samtidigt som man hånar allt de står för, deras livsstil, deras inskränkta värderingar, hela det samhälle de har byggt? Sådana skiften har en tendens att bli stökiga.

Nu finns gott om skribenter som ifrågasätter demokratin, eftersom folk inte röstar som de borde. Det finns unga människor som på unga människors otåliga vis önskar att alla gamlingar bara skulle självdö, så att världen kunde bli perfekt – helst redan i går. Även dessa människor går det alldeles utmärkt att förstå, om man vill. En progressiv elit kan förstås inte ha hur mycket tålamod som helst med en bångstyrig, motsträvig befolkning.

Kanske blir Trump en katastrof, kanske lyckas han faktiskt åstadkomma ett och annat gott. Kanske håller vi på att tas över av en hejdlös fascism, kanske befinner vi oss bara i ena änden av en pendelrörelse. Själv står jag kvar här utanför, så kan ni hålla på och önska livet ur varandra bäst ni vill.