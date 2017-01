Fortsatt hårt väder – långtradarchaufför fast

En lastbil i snöyran. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Under onsdagen ställdes tåg in, hushåll blev utan ström och två lastbilar välte i den kraftiga blåsten på E45 mellan Jokkmokk och Arvidsjaur. Under torsdagseftermiddagen blåste det upp igen i fjällen med dålig sikt, snödrev och avstängda vägar som följd, rapporterar SVT Norrbotten.

E10 vid Riksgränsen öppnar först under fredagen.

– Jag har suttit här sedan klockan tio i går kväll, men jag har dieselvärmare och mat så det går ganska bra, säger långtradarchauffören Jurij Pradid från Ukraina, till SVT på plats vid vägbommen i Björkliden under eftermiddagen.

SMHI har varnat för riktigt blåsigt väder i fjällen och norra Norrland. Men enligt prognosen är lågtrycket nu på väg bort österut och vindarna avtar alltmer. I fjällkedjan väntas det dock vara blåsigt på många håll även under fredagen.