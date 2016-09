Fortsatt bra drag i e-handeln

Foto: Maja Suslin/TT

Det är framför allt livsmedelshandeln och bygghandeln som fortsätter att gå starkt, enligt rapporten.

Matkassar och annat ökade med 37 procent, men tillväxten sker fortfarande från låga nivåer.

"Det finns dock goda förutsättningar för nätförsäljningen att ta en allt större andel av den totala försäljningen. Inte minst i och med att de stora kedjorna numera finns på nätet och nya innovationer och tjänster lanseras – vilket kan driva marknaden", säger detaljhandelsanalytiker Carin Blom i ett pressmeddelande.

Bygghandeln ökade med 37 procent under kvartalet. Även sport- och fritidshandeln har lyft sig anmärkningsvärd under det senaste året, enligt rapporten, under kvartalet med 29 procent.

Prognosen för helåret 2016 är att e-handeln totalt ska omsätta 58,1 miljarder kronor.

E-barometern ges ut av Postnord i samarbete med Svensk digital handel och HUI Research.