Fortfarande frågetecken: Vem är "Egor Putilov"?

SD-riksdagsmannen Kent Ekeroth anställde både Putilov och den andra tjänstemannen som fick gå under onsdagen. Foto: Björn Lindgren/TT

Turerna kring mannen som kallar sig ”Egor Putilov” har varit många. Efter att det varit tyst från SD-ledningen talade SD:s gruppledare Mattias Karlsson ut under onsdagen. Han säger att det var partiets vilja att han skulle sluta, att det är sannolikt att han skrivit debattartiklar under falsk identitet samt att han kan ha varit inblandad i pengatvätt.

Samtidigt höll gruppledarna i riksdagen ett möte om ”Egor Putilov” och säkerheten i byggnaden. Efter mötet sa Centerpartiets gruppledare till SvD att läget kring Putilov och SD skärpts.

Fallet handlade om en man som sökt skydd i Sverige efter att han arbetat som tolk åt ISAF-styrkorna i Afghanistan.

Att ”Egor Putilov” skulle vara en säkerhetsrisk och ha koppling till ryska myndigheter tillbakavisade mannen själv i en intervju med SvD kort efter att han lämnat sin tjänst hos Sverigedemokraterna. Han kritiserade då flera medier.

”Ses av vem? SÄPO har inte flaggat mig på något sätt och jag litar mer på dem än på kampanjjournalistik från SR som bygger endast på spekulationer och antaganden”, skrev han i ett mejl till SvD förra lördagen.

När det gäller ärendet med ”Egor Putilov” har partiet sagt att Säpo gjort kontroller men inte flaggat för några problem, samtidigt har partiet hävdat att det inte kände till Putilovs affärer och sagt att man gjort tillräckliga kontroller inom partiet.

Så vem är egentligen mannen som kallar sig Egor Putilov?

Han var anställd hos SD:s riksdagskansli och har använt flera alias. Han har också pekats ut som en säkerhetsrisk efter Ekots avslöjande om en märklig fastighetsaffär med en rysk affärsman, som ska ha varit en tidigare dömd brottsling.

Han ska enligt Ekot ha tjänat över sex miljoner kronor på affären.

”Alla varningsklockor ringer”, kommenterade Lars Nicander, utredningschef på Försvarshögskolan till radiokanalen.

Putilov var anställd på Migrationsverket under flera år, men under ett annat namn. SvD:s genomgång av dokumentation visar att han jobbat på två enheter hos myndigheten, från 2012 och en bit in i 2015. Myndigheten noterar att han utmärkt sig för ”nit och redlighet”.

Här framgår att Egor Putilov studerat juridik och arbetat på en advokatbyrå i Ryssland. Det första spåret i Sverige dyker upp 2008, då han enligt myndighetens dokumentation ska ha läst svenska på SFI. Efter det följer ytterligare kurser i svenska.

Jag hävdar fortfarande att vi inte begått några fel.

Han säger sig ha jobbat som guide och reseledare utomlands och i Sverige med inriktning på rysk- och engelsktalande turister. Han ska också ha studerat arabiska i Egypten.

SvD:s granskning visar även att mannen som kallar sig Putilov bland annat var delaktig i en asylutredning 2013 hos Migrationsverket. Fallet handlade om en man som sökt skydd i Sverige efter att han arbetat som tolk åt ISAF-styrkorna i Afghanistan. Tolken ska bland annat ha haft hand om ISAF:s radiostation. Hotbilden mot tolken växte efter tid, bland annat ska han ha blivit anklagad av talibanerna att vara spion.

Beskedet från Migrationsverket, där alltså Putilov var föredragande, var att tolken skulle utvisas: ”Han har inte gjort sannolikt att det finns en individuell hotbild”.

Beslutet överklagades dock senare och tolken fick stanna i Sverige.

Migrationsverket har sagt att den ska utreda samtliga de ärenden som mannen handlagt, efter att alla märkliga omständighetern kring Putilov blivit kända.