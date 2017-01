Tung chef: Försvaret saknar 30 miljarder till 2020

Försvaret saknar upp till åtta miljarder om året. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Vi har inte pengar som räcker för att leverera en försvarsmakt med det antal materielsystem och soldater till den kvalitet och på den tid som anges i försvarsbeslutet 2015, säger Anders Carell, brigadgeneral och chef för arméns system- och produktionsledning vid FMV, till SvD.

Anders Carell har varit militär och anställd i Försvarsmakten i drygt 40 år och nu vid FMV. Han har haft en rad befattningar vid Högkvarteret, bland annat som chef för den strategiska analysverksamheten.

I sin nuvarande roll har han god insyn i försvarets ofta komplicerade och kostnadstunga upphandlingar och materielbeställningar.

Carell är noga med att betona att det vi talar om är hans egna uppskattningar, inte expertberäkningar officiellt sanktionerade av vare sig försvaret eller arbetsgivaren FMV.

– Det är min personliga bedömning. Men det bör ligga någonstans där, säger han om den höga nivån på underskottet i försvarsekonomi inom den innevarande försvarsperioden 2016-2020.

Brigadgeneral Carell har redovisat sina siffror i samband med ett tidigare seminarium med rubriken ”Räcker pengarna”, anordnat av Folk och Försvar, precis som den årliga rikskonferensen som inleds på Högfjällshotellet i Sälen nu på söndag. Och då även den modell som ligger till grund för bedömningen.

– Det finns fyra styrande faktorer som vi har att hantera i materielanskaffningen. Det ena är tiden, när ska det vara klart, när ska det vara operativt. Den andra är kostnaden, vad får det kosta. Det tredje är antalet, hur många behöver man och hur många har man rad att köpa. Den fjärde är prestanda, kvalitet.

Anders Carell, ansvarig för inköpen på Försvarets materielverk.

Vad innebär det för att nå målen i försvarsbeslutet?

– Om man låser de här parametrarna: man ska köpa så att det kommer i den tid som regeringen sagt till 2020, man ska uppfylla det som försvarsorganisationen behöver i antal, och man ska dessutom uppfylla kvalitetskraven – då är svaret entydigt, då räcker inte pengarna.

Enligt Anders Carell stod det klart redan från början att försvarsbeslutet var ekonomiskt otillräckligt.

– I underlaget inför försvarsbeslutet kunde Försvarsmakten relativt säkert säga att man var underfinansierade med fyra miljarder per år i den strukturen.

Uppgörelsen stannade sedan på plus 10,2 miljarder, men i praktiken var det lägre än så.

– Av det gick en hel del till ökade avtalskostnader och annat, säg att man fick åtta netto per år under femårsperioden. Alltså runt 1,6 miljarder per år i tillskott. Det är en differens på ungefär tre miljarder per år mot Försvarsmaktens egna beräkningar.

Men dessutom tillkom nya uppgifter i försvarsbeslutet som också ska betalas.

– Men fick uppdraget att sätta upp en stridsgrupp på Gotland och annat som ökar på underskottet. Då kan man säga att den verkliga kostnaden ligger omkring 1,2 procent av BNP. Differensen mot försvarsbeslutet blir sju, åtta miljarder per år om pengarna slås ut på kvarvarande fyra år av försvarsperioden, alltså åren 2017-2020.

Det är den summan som saknas om man vill nå de politiska mål som är uppsatta i försvarsbeslutet?

– Ja, vid den tid man sagt, till 2020. Man måste hela tiden se till parametrarna. Om man – till exempel – kan ta längre tid på sig så kan man uppfylla det här. Men man kommer inte att kunna göra det på den tid som är sagt.

Det innebär att det saknas runt 30 miljarder under den här försvarsperioden?

– Ja, om man summerar blir det på den nivån totalt.

Vad konsekvensen av underfinansieringen kan bli och vad Försvarsmakten i så fall måste ge avkall på går inte att säga. Men det kan tvinga fram till exempel ett val mellan att dra ner på antalet övningar, bemanningen i förbanden eller att skjuta planerade materielinvesteringar på framtiden.

Även i andra sammanhang har det varnats för att anslagsökningarna är otillräckliga. I en intervju i Försvarets Forum i november menade arméchefen Karl Engelbrektson att beräkningarna inför försvarsbeslutet 2015 ”gav vid handen att vi behövde en resursmängd som var 30 miljarder och inte tio”.

– Då saknas det ju två tredjedelar. Därför handlar det inte bara om att fördela ett tillskott, utan också att fördela ett underskott, sa arméchefen.

Försvarsminister Peter Hultqvist.

Redan vid Folk och Försvars konferens för ett år sedan varande försvarsminister Peter Hultqvist för ökade kostnader på materielsidan.

– Det är en verklighet man inte kan bortse från, och något som måste kunna hanteras, sa Hultqvist då.

I mars varnade Försvarsmakten, i budgetunderlaget för 2017, för sprängda kostnadsramar, bland annat till följd av en sämre dollarkurs som påverkade icke valutasäkrade kontrakt på den nya E-versionen av Jas Gripen och superubåten A-26.

Slutsatsen var att försvarsanslaget urholkats med ”drygt 5 miljarder kronor i perioden 2016- 2020".

Knappt ett år senare har dollarkursen försämrats ytterligare med ökade kostnader som följd.

Senaste året har säkerhetsläget i Sveriges närområde försämrats ytterligare. ÖB Micael Bydén tog i höstas beslut om fast militär närvaro på Gotland med hänvisning till ökad rysk aggressivitet.

Donald Trumps seger i presidentvalet spädde på osäkerheten om USA:s säkerhetsengagemang i Europa. Moderaternas EU-parlamentariker Gunnar Hökmark föreslog nyligen en engångsupplåning på 35 miljarder kronor för att försvarsbeslutet ska kunna genomföras. Men än så länge har ingenting konkret hänt kring försvarsekonomin trots larmrapporterna från olika håll.

– Regeringen vägrar att ta in det här, hävdade försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) i riksdagsdebatten om försvarets budget i december.

Frågan är då vad försvaret kan göra för att hantera underfinansieringen.

– Försvarsmakten kommer inte att dra över anslaget och göra av med mer pengar än man får. Det tänker man inte göra. Men det kommer inte heller att gå att uppnå den politiska beställning med att alla förband som anges i försvarsbeslutet kommer att vara stridsberedda 2020, säger brigadgeneral Anders Carell till SvD.

Materielprojekt slukar miljarder Försvarsmaktens budget för 2017 omfattar totalt 46 miljarder, varav tio miljarder redovisas som kostnader för anskaffning av materiel och anläggningar. På listan över planerade vapeninvesteringar under nuvarande försvarsperiod 2016-20 finns bland annat granatkastare, brobandvagnar, pansarvärns- och luftvärnssystem, sensorer och ökad ubåtsjaktsförmåga. Även personlig utrustning till soldater och ammunition ingår. Vid sidan av det finns stora materielinvesteringar som den senaste försvarsberedningen enades om, men som tillsvidare är skjutna på framtiden. Här finns bland annat ytterligare tio exemplar av den nya E-versionen av Jas Gripen och ett tredje exemplar av den nya superubåten A26. Dessutom robotar, torpeder, stridsfordon, olika fartyg, radarstationer och annan utrustning som än så länge saknar finansiering. Enligt FOI-rapporten ”Mindre försvarsmateriel och organisation för pengarna”, som SvD tidigare rapporterat om, saknas det tre miljarder om året under 20 års tid för att klara kommande materielinvesteringar till Försvarsmakten.

Försvarsbudgeten 2017-2020 Försvarets budget 2017: 46,1 miljarder 2018: 47,2 miljarder 2019: 49,5 miljarder 2020: 51,6 miljarder Enligt brigadgeneral Anders Carell är underfinansieringen i försvarsekonomin mellan sju och åtta miljarder kronor per år för att genomföra försvarsbeslutet om alla parametrar ska uppfyllas vad gäller rätt nivå på personal, vapen och kvalitet och i utsatt tid. Totalt saknas då mellan 28 och 32 miljarder på fyra år.