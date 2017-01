Trumps första president-tweet

Donald Trump har inte börjat använda sitt nya presidentkonto på Twitter än, men från det gamla skickar han en hälsning från president till folk. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vid 20.10 svensk tid skickade Donald Trump sin första tweet från presidentkontot.

Twitterkontot @POTUS (förkortning för President Of The United States) gick kort efter det att Donald Trump tillträtt som USA:s president över i hans regi. Även kontot @FLOTUS (First Lady Of The United States) bytte ägare från Michelle Obama till Melania Trump.

President Obamas sista tweet från @POTUS blev en hälsning till amerikanerna:

"Det har varit mitt livs ära att tjäna er. Ni gjorde mig till en bättre ledare och en bättre människa. Jag kommer inte sluta, jag kommer stå vid er sida som medborgare, inspirerad av era röster om sanning och rättvisa, goda humör och kärlek."