Första patienterna har flyttats till NKS – stabsläge direkt

En av patienterna flyttas genom kulverten till nya sjukhusbyggnaden. Foto: Karolinska

Nya Karolinska i Solna, NKS, har öppnat. Under söndagen ska sammanlagt 20 hjärtsjuka patienter flyttas över från den nuvarande särskilda thoraxbyggnaden till de nya lokalerna i NKS.

Mycket prestige stod på spel denna tidiga söndagsmorgon i november. Sjukhuset är redan två år försenat jämfört med vad politikerna ursprungligen bestämt i den anbudsförfrågan som föregick kontraktsskrivande. Egentligen skulle hela sjukhuset ha varit gång under 2016, nu blir det bara några få vårdområden där Tema hjärta och kärl startar först, och nästa söndag är det barnsjukvårdens tur. Merparten av den högspecialiserade sjukvården på NKS drar inte gång förrän hösten 2018 då den stora invigningen också sker av sjukhuset.

För att slippa ytterligare förseningar var det viktigt att få igång sjukhuset under söndagen. Trots att flera ledande hjärtläkare och även Stockholms läkarförening krävt att man borde göra ytterligare en övning i full skala innan start, var det aldrig något alternativ för sjukhusledningen att skjuta på inflyttningen. Men så har man också arbetat extremt hårt den senaste veckan för att lösa alla brister som påpekats, och under helgen har en mängd extra tekniker varit på plats för att rätta till alla problem man stöter på. Dessutom har extrapersonal kallats in.

Karolinska i Solna har nu gått in i stabsläge vilket i praktiken innebär att det är sjukhusets olika chefläkare som fattar alla viktiga vårdbeslut.

Kl 07.30 flyttades den första patienten som kördes i sin säng i kulverten till det nya sjukhuset. Åtta minuter beräknas varje överflyttning ta och den övervakas hela tiden av medicinsk personal. Hela flytten av de 20 patienterna ska vara avklarad på fem timmar. På måndag morgon ska flytten utvärderas.

– Nu har chefläkarna sagt ja och vi är väldigt entusiastiska inför det här, förklarade sjukhusdirektör Melvin Samsom på söndagsmorgonen.