First we take Manhattan, then we take Berlin. Leonard Cohen spelade in sin sång 1987. Det skulle dröja många år innan passagerarplanen störtades in i World Trade Center, och ytterligare lång tid innan en lastbil skulle plöja in i folkmassan på julmarknaden på Breitscheidplatz.

Leonard Cohen visste inte vad som skulle komma att ske, naturligtvis, men han försökte fånga terroristens psyke. Revanschismen. Kompromisslösheten. Den religiösa övertygelsen.

Det går naturligtvis inte att förutsäga hur den islamistiska terrorismen i Europa kommer att utvecklas år eller decennier framöver. Men det finns fundamentala faktorer som vi kan kvantifiera och analysera.

I nya numret av vetenskapliga tidskriften Perspectives on terrorism skisserar professor Thomas Hegghammer, terrorismforskare vid norska försvarshögskolan, en sådan prognos i artikeln ”The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View”.

Han konstaterar att de senaste åren inneburit ett remarkabelt uppsving för den europeiska jihadismen.

De senaste tre åren har fler dödats – närmare 300 personer – än under de två föregående decennierna sammanlagt. De senaste två åren har det inträffat mer än tre gånger så många attacker än tidigare. Mer än 5 000 muslimer från Europa har rest till kriget i Syrien, vilket är omkring fem gånger så många som resorna till alla tidigare jihadistiska krigszoner tillsammans. Antalet gripna i jihadismrelaterade polisutredningar är 70 procent högre än tidigare.

Det är möjligt att det kan bli ännu värre.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa tyder på att mängden muslimer i utanförskap kommer att fortsätta vara hög. I en rad länder går utvecklingen också mot ett mansöverskott i den muslimska gruppen. Här finns ett grundläggande mått på mängden potentiella rekryter till det heliga kriget. Samtidigt är måttet snudd på irrelevant – bara en ytterst liten fraktion av alla muslimer blir jihadister.

Mer talande är mängden jihadistiska nätverksbyggare. Historiskt sett vet vi att rekrytering sker i sociala nätverk där tidigare jihadkrigare och motsvarande veteraner spelar roll som inspiratörer. Det är fortfarande så i Sverige, exempelvis, att nätverken runt jihadveteranerna från Afghanistan på 1990-talet spelar roll för rekryteringen till Syrien och Irak. De som återvänder därifrån kommer sannolikt att spela motsvarande roll i framtiden. Inte alla, förstås, men många. Enbart omkring tio procent av jihadkrigarna kommer hem desillusionerade, visar forskningen.

Andra inspiratörer är de extremister som suttit fängslade. Eftersom antalet gripna ökat, och eftersom de genomsnittligen bara sitter inlåsta några år, går det att förutse en starkt tillväxt av den sortens extremistförebilder.

En annan trend är utvecklingen i den muslimska världen. Syrien är ju inte den enda konflikten. Tvärtom går det ett band av krigszoner från Mali till Afghanistan där islamistgrupper är del i konflikten. Antalet terrordåd i Nordafrika, Mellanöstern och Sydasien har flerdubblats på några år. Återvändare från krigszonerna är överrepresenterade bland gärningsmännen bakom terrorattentaten i Europa.

Samtidigt erbjuder de nya kommunikationsverktygen större operationell frihet i väst. Förr i tiden försökte terrorister undgå upptäckt. Nu kommunicerar de öppet i realtid, även under pågående terrorattack, för att de vet att det vore omöjligt att övervaka allting i en demokrati. Den tekniska utvecklingen lär inte avstanna.

Saker kan hända som ändrar historiens gång. Jobb och tillväxt kan skapa bättre integration, och minska poolen potentiella rekryter. Säkerhetsarbetet kan intensifieras. Islamisk terrorism kan bli lika otrendig som IRA blev på Nordirland.

Men troligen hade Leonard Cohen rätt. Terroristens själ vet vi ungefär var vi har. Och vi känner till namnet på platserna. Så mycket vet vi om framtiden.