Tre år efter hans tillträde är det uppenbart att påve Franciskus ser som sin uppgift att föra kyrkan ut i samhället, närmare människorna och deras bekymmer. I den första svenska biografin tecknar Kristina Kappelin ett engagerande men tyvärr också ganska otydligt porträtt.

Den 31 oktober kommer Franciskus till Sverige för ett möte i Lund. Foto: Massimiliano Migliorato/IBL

”Bär du fortfarande ditt lutherska radband?” Franciskus hejdar sig framför mig på rundan bland oss som står uppradade längs väggarna i Sala Clementina, en av Apostoliska palatsets många andlöst vackra renässanssalar. ”Frälsarkransen” – skapad av Martin Lönnebo, biskop emeritus i Svenska kyrkan – hade han fått när vi sågs 15 månader tidigare, en kulen novemberdag då jag med ett par hundra andra köade upp mot plattformen på Petersplatsen för fem minuters miniaudiens. Som tur är sitter pärlbandet på min handled.

Alla som träffat påvar har sina anekdoter, men den här frågan säger något väsentligt om Franciskus, i det civila Jorge Bergoglio. Det är ingen slump att denna påve valt att som den första i världs­historien fira minnet av reformationen i ekumenisk vänskap med lutheraner, nu företrädda av Munib Younan, biskop och ordförande i Lutherska världsfederationen. Kanske har det underlättat att Franciskus är argentinare och Munib palestinier – inget av deras hemländer har genomlevt det europeiska 1500-talets bittra religionskrig.

Men öppenheten mot andra kristna samfund är också en röd tråd i Franciskus personliga bio­grafi. I ett samtal år 2010 med journalisterna Sergio ­Rubin och Francesca Ambrogetti, utgivet på svenska som ”Påven Franciskus. Samtal med Jorge Bergoglio” (2013) – kanske det sammanhang där man kommer personen Bergoglio närmast – svarar han så här på frågan om utsikterna till återupprättad kristen enhet: ”Jag är till att börja med lycklig över de steg som redan tagits och fortsätter att tas tack vare den ekumeniska rörelsen. Vi katoliker och ­protestanter känner oss närmare varandra idag, vi lever tillsammans i olikhet. Vi söker en försonad mångfald. För att svara direkt på er fråga: jag tror inte att vi just nu kan tänka oss uniformitet eller full enhet, men säkerligen en försonad mångfald, som innebär en väg att gå tillsammans, i bön och gemensamt arbete, i gemensamt sökande efter sanningen.”

Påvebiografen Peter Hebblethwaite har kallat den katolska kyrkan ”en ständigt grälande familj, på marsch vägen fram under banéret ’Guds folk på pilgrimsfärd’”. Det är en bild som Franciskus vill ­utsträcka till alla kristna. Karakteristiskt för honom är att utgå från verkligheten, inte från ideologier och strukturer. Det gör honom inte mindre katolsk, tvärtom är det typiskt för hans ordens grundare, ­Ignatius av Loyola. Det speglar också hans bakgrund i en folklig, sinnlig latinamerikansk katolicism. Drömmen om kristen enhet finns, men inte som alla kristnas återvändande till den katolska kyrkan i dess nuvarande form. Proselytism, aktiv värvning av nya samfundsmedlemmar, har han kallat ”högtidligt nonsens”.

Smärta, ånger och botgöring är nödvändiga för försoning, men att sitta fast i gamla oförrätter jämför han, med en burdus formulering, med att ”dricka avloppsvatten eller äta eget bajs”. Kristen enhet ska realiseras genom en gemensam, samfundsöverskridande rörelse framåt. Historien går vidare. När och hur slutmålet uppnås ligger i Guds hand.

Rörelsen framåt innefattar för Franciskus också reform av hans egen kyrka. Helt klart anser han sig ha fått mandat av kardinalerna som valde honom att föra kyrkan ut i samhället, närmare människorna och deras bekymmer här och nu. Det finns en logik i att den företrädare han främst identifierar sig med är Johannes XXIII, den runde och god­modige bondsonen från Bergamo som var tänkt som en övergångspåve men som gått till historien som initiativtagare till Andra Vatikankonciliet, det epokgörande kyrkomötet 1962–65 då katolska kyrkan sträckte ut handen till andra kristna, till judar, muslimer, hinduer och ateister och till den moderna världen. Franciskus är liksom Johannes en global, politisk påve. Hans vädjan sommaren 2013 till G20:s ledare att inte trappa upp kriget i Syrien ekar Johannes vädjan 1962 till Kennedy och Chrusjtjov att inte kasta in världen i kärnvapenkrig över Kuba. Men Franciskus är också global i den meningen att han är den förste påve som fötts och växt upp i en av södra hemisfärens megastäder.

Franciskus anser sig också ha ett mandat att ­reformera den påvliga förvaltningen, kurian, som enligt mångas mening usurperat betydande makt, inte minst under de två senaste påvarna. Den har enligt många lagt sig som ett filter mellan påven och biskoparna på fältet (något Bergoglio själv upplevde som biskop i Buenos Aires) och den har dragit in Vatikanen i pinsamma finansiella skandaler.

Franciskus envisa kamp att genomlysa och bryta upp korrupta strukturer och ta nacksving på kurians talrika sir Humphreys, framför allt Vatikanbanken och and­ra organ som hanterar pengar, skildras ingående i den första boken om honom på svenska, ”Påven som kom ner på ­jorden” (Brombergs), som kommer ut lagom till hans besök i Lund den 31 oktober. Författare är Kristina Kappelin, frilansjournalist och bosatt i Rom sedan många år. Kappelin beskriver turerna kring banken, skandalerna, läckorna och raden av kommissioner som Franciskus tillsatt för att fortsätta företrädaren Benedictus arbete att städa upp.

Rom är den ideala observationsposten för detta, Kappelin skriver flyhänt och det är rafflande läsning. Hon ägnar också tämligen stort utrymme åt jesuitordens historia, liksom om det numera väl kända spelet kring konklaverna (påvevalen) 2005, då Bergoglios namn först seglade upp som påvekandidat, och 2013, då han valdes. Boken har en svensk knorr genom att livshistorien för Carlos Luna, den argentinsk-svenske flyktingen med en personlig ­relation till Franciskus, görs till ramberättelse. Det är ett charmigt grepp och i referatet av mejlväxlingen mellan påven och hans landsman i Sverige känns det som om man kommer personen Franciskus ganska nära. Men sammantaget gör det stora utrymme som bakgrund och sidospår fått ta att boken känns obalanserad och en smula löst hopfogad.

Förutsättningar för ett perspektivrikt porträtt av Franciskus i helfigur har inte saknats. Sällan har en påve redan under sin ämbetstid fått sitt liv så väl kartlagt. Kappelin har haft tillgång till ett rikt källmaterial, både intervjuer som denne formidable kommunikatör gett både före och efter tillträdet och den rad av gedigna biografier som vid det här laget finns på både italienska och engelska. Hon har också kunnat samtala med personer som Antonio Spadaro, chefredaktör för de italienska jesuiternas tidskrift Civiltà Cattolica, som står Franciskus nära och var den förste att intervjua honom efter till­trädet. Rimligtvis har hon också haft tillgång till Roms kår av eminenta vaticanisti, exempelvis Marco Politi, mångårig vatikanbevakare på vänster­tidningen La Repubblica och författare till en rad påvebiografier, senast ”Francesco tra i lupi” (Franciskus bland vargarna).

Mot den bakgrunden blir jag för­vånad att Kappelins porträtt av Franciskus känns så tunt och ­diffust. Det är svårt att befria sig från känslan att hon inte riktigt förstått innebörden av de händelseförlopp hon skildrar. Det gör att hon får svårt att förklara dem och sätta in dem i deras sammanhang. Kanske har det helt enkelt gått för fort. Vissa saker missförstås. Exempelvis studsar man när ­Andra Vatikankonciliet och den latinamerikanska befrielseteologin, så nära förknippade, ställs mot varandra. Det är ett av många exempel på sammanhang som hade behövts redas ut mera för att bli begripliga.

Också familjesynoden, Franciskus geniala grepp att tackla kyrkans syn på sexualitet och äktenskap, den återstående smärtpunkten i dess förhållande till moderniteten, hade förtjänat en mer inträngande behandling. Den är det hittills tydligaste exemplet på hur Franciskus vill leda sin kyrka. Synoden, dess för- och efterspel, visar på en påve som vill vara en aktersnurra snarare än en kommenderande general. Franciskus uppmuntrar parrhesia, fri, öppen och också kritisk diskussion. Nyckeln finns redan i samtalet med Rubin och Ambrogetti. Bergoglio drar apropå auktoritet en parallell till drakflygning. När draken börjar svaja och sjunka är impulsen att dra hårdare i snöret. Men man ska tvärtom släppa efter, så att draken kan vifta med svansen. Man släpper inte snöret, men låter draken stabilisera sig själv. Då stiger den av egen kraft.

En kontroversiell period i Franciskus liv är hans år som jesuitledare i Argentina på 70-talet och hans relation till den då styrande militärjuntan. Här går uppfattningarna starkt isär, inklusive om hans roll i fängslandet och tortyren av två radikala jesuiter. Kappelin ansluter sig här, något lättvindigt, till ­apologeterna: ”Det var en svår tid. Trycket var hårt på Bergoglio.” Den djupa polariseringen av Argen­tinas jesuiter för och emot Bergoglio och hans ­ledarstil avfärdar hon som rätt och slätt avund­sjuka: ”Han tog för stor plats. Han var annorlunda. Han var för populär.”

Kappelin anser att Franciskus konsekvent följt samma linje av socialt engagemang under hela sin bana. Den brittiske journalisten Paul Vallely, författaren till biografin ”Pope Francis. Untying the knots” (2013), ser i stället ett tydligt brott, en djup livskris som infaller efter att Bergoglio avsatts som jesuitchef och innan han blir biskop. Som jesuit­ledare förbjöd han sina medlemmar att arbeta i slummen för fattigas rättigheter. Som biskop och ärkebiskop uppmuntrade han prästerna att göra just det. Vallely ser Franciskus som en person med auktoritära impulser som strävar efter att bli ödmjuk, att lyssna, att förstå. Det ger en djupt personlig innebörd åt hans första ord i intervjun med ­Spadaro: ”Jag är en syndare”, och också åt hans ­betoning av förlåtelse och barmhärtighet.