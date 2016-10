Forskare: ”Vi behöver inte två Världskulturmuseer”

Ulf Arklind och Christian Stadius monterar tibetanska buddhistiska skulpturer i Skulptursalen på Östasiatiska museet. Foto: Karl Zetterström/Östasiatiska museet

Vi välkomnar kulturminister Alice Bah Kuhnkes löfte i går om att museerna ska befrias från politiken. Hanteringen av Statens museer för världskultur (SMVK) och den nuvarande debatten visar att det behövs. Bara under den senaste veckan har SMVK:s samlingar blivit till slagträn från båda sidor i inrikesdebatten, vilket indikerar att Sverige verkligen har stora problem med hanteringen av det internationella kulturarvet.

Att misstankar om en ökad ideologisering över huvud taget kunnat uppstå beror tyvärr på statens direkta inblandning i museiverksamheten. 2015 lade Statskontoret fram ett antal förslag på förändringar av Världskulturmuseerna i syfte att öka den interna styrningen och förbättra ekonomin. Med de direktiven i ryggen har överintendent Ann Follin därför under året avskaffat samtliga museichefer och placerat erfarna intendenter långt ner på rangskalan. I stället har nya samlingschefer rekryterats som helt tycks sakna erfarenhet av internationella kulturer och av samlingarna de ska hantera. Det är inte acceptabelt.

Statskontorets förslag om att sänka kostnader genom att minska lokalytor har också det gett upphov till dagens debatt. I stället för samlingarnas bästa har kostnads- och intäktsoptimering stått i fokus när inhyrda ekonomer nu utrett hur museerna ska sköta sin verksamhet. Relevanta forskningsavdelningar har aldrig tillfrågats. Att ekonomer nu står högre i rang än erfarna intendenter och beprövade områdesforskare säger en del om Sveriges prioritering av kulturarvet år 2016.

Det mest påfallande är dessutom att de ekonomiska ”problem” som anges som orsak till förändringarna inte beror på museerna själva utan på staten. Museibyggnaderna ägs av Statens fastighetsverk som i marknadsmässig anda höjer hyrorna, vilket gör att museerna får allt mindre pengar till faktisk verksamhet. Det är absurt att de statliga kulturanslagen ska ätas upp av hyror som staten själv tar ut.

I Ann Follins rapport förordas att ett nytt Världskulturmuseum i Stockholm skapas. Men varför ska vi ha två museer med samma inriktning: ett i Göteborg och ett i Stockholm? Försvinner de tre klassiska museerna i Stockholm för ännu ett nybygge kommer deras samlingar att straffas fyrdubbelt: de förlorar för andra gången sina hem och identiteter, kunskapen om dem reduceras, nybygget gör att hyreskostnaderna ökar under ett antal år så att de inte kan ställas ut, och tre levande mötesplatser för internationell kultur försvinner för alltid. Är det verkligen rimligt?

Det största misstaget med utredningarna är dock att man låst fast sig vid Världskulturkonceptet. Det är 90-talsbeslutet om att klumpa samman individuella museer under en gemensam myndighet som alldeles uppenbart är orsaken till de styrningsproblem som Ann Follin satts i uppdrag att åtgärda. Det har lett till den konstlade organisation vi har i dag, med en ledning i Göteborg som kommer allt längre bort från de historiska banden till samlingarna på Stockholmsmuseerna. Det har resulterat i den fixering vid storskalighet och toppstyrning som nu sker. Det har successivt urholkat Etnografiska museets, Medelhavsmuseets och Östasiatiska museets traditionellt mycket starka kopplingar mellan regional forskning, publika möten och kontakter med samlingarnas ursprungsländer.

Förslagen saknar dessutom genomgående en faktabaserad konsekvensanalys. Varför har inte Statskontorets och Ann Follins utredningar gått på remiss till de forskningsavdelningar som faktiskt arbetar med ursprungskulturerna? Områdesexperter måste snarast bjudas in för att se över konsekvenserna av de nu pågående förändringarna. En ny utredning om museernas framtid bör sedan tillsättas med ordentlig sakkunskap från relevanta remissinstanser. I det arbetet måste man också våga ifrågasätta den nuvarande paraplyorganisationen. För att rädda och utveckla vårt internationella kulturarv måste utredarna på allvar ställa sig följande frågor:

• Är SMVK-lösningen verkligen kostnadseffektiv?

• Kommer den att på bästa sätt säkerställa museernas fortlevnad och skapa ökad närhet mellan samlingar, experter, ursprungsländer och publik?

• Vad skulle det betyda för Sveriges anseende i ursprungsländerna och i omvärlden om Stockholmsmuseerna går förlorade?

• Finns det alternativ till den nuvarande Världskulturmyndigheten som kan säkerställa de enskilda museernas fortlevnad?

• Kan museerna skötas bättre om de omvandlas till privata stiftelser?

• Hur kan forsknings- och kunskapsarbetet stärkas på museerna?

Vi är glada över Alice Bah Kuhnkes positiva besked och hoppas att vi nu äntligen tillsammans kan diskutera mer logiska lösningar för Stockholmsmuseernas framtid.

Jan Romgard

Fil dr i Asiens språk och kulturer, Stockholms universitet

Cecilia Lindqvist

Professor; författare

Marie Söderberg

Professor, chef för Japaninstitutet, Handelshögskolan, Stockholm

Johan Mårtelius

Professor, chef för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Joakim Enwall

Professor i kinesiska, Uppsala universitet

Karin Ådahl

Docent i konstvetenskap, f d direktör Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Johan Lagerkvist

Professor i Kinas språk och kultur, Stockholms universitet

Sonja Häussler

Professor i koreanska, Stockholms universitet

Pär Cassel

Fil dr associate professor, University of Michigan

Lars Vargö

Fil dr i japanologi, tidigare ambassadör i Sydkorea och Japan

Michael Schoenhals

Professor i kinesiska vid Lunds universitet

Marja Kaikkonen

Professor i sinologi, Stockholms universitet

Marina Svensson

Professor i studiet av det moderna Kina, föreståndare för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, Lunds universitet

Stacey Pierson

Senior lecturer, School of Oriental and African Studies, University of London

Gunilla Lindberg-Wada

Professor emerita i japanologi, Stockholms universitet

Per-Arne Berglie

Professor emeritus i religionshistoria, Stockholms universitet

Fredrik Fällman

Docent i sinologi, Göteborgs universitet

Monica Braw

Fil dr i japansk historia; författare

Ewa Machotka

Fil dr University Lecturer, Art and Visual Studies of Japan, Leiden University

Martin Svensson Ekström

Lektor, Göteborgs universitet, redaktör Östasiatiska museets bulletin (BMFEA)

Uta Lauer

Fil dr Hamburg University; Senior Fellow, China Academy of Art, Hangzhou

Lars Karlsson

Chef för arkeologiska institutionen, Uppsala universitet

Arja Karivieri

Professor i antikens kultur och samhällsliv, Stockholms universitet

Gunnel Ekroth

Professor i antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet

Eva Rystedt

Professor em. i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet