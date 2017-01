Forskare ska få tomater att smaka tomat

En grupp forskare har tröttnat på vackra, men smaklösa, tomater. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

För en sisådär 50 eller 100 år sedan smakade tomater betydligt mer än vad de gör i dag.

Orsaken är att odlarna de senaste decennierna fokuserat på helt andra egenskaper, som tålighet, vilket gjort att tomaterna successivt smakat allt mindre.

Men nu ska en grupp forskare försöka återupprätta tomatens skamfilade rykte. I ett första steg har de nu identifierat de genvarianter som gör att tomater smakar som tomater ska göra.

"Vi fixar bara det som har skadats under det senaste halvseklet och försöker ta dem (tomaterna), smakmässigt sett, tillbaka där de var för ett sekel sedan. Vi kan få butikstomaterna att smaka betydligt bättre", säger professor Harry Klee i ett pressmeddelande.

Klee, verksam vid Institute of Food and Agricultural Sciences vid University of Florida i USA, understryker att det dessutom ska ske med klassisk genetik, inte med hjälp av genmanipulering.

I tidskriften Science presenterar nu han och hans kollegor, bland annat från Kina, en kartläggning där de har identifierat de genvarianter som kodar för de proteiner som i sin tur bilder de ämnen som ger tomaterna deras ursprungliga smak.

Om tre till fyra år hoppas forskarna att de första, smakfulla, tomatvarianterna ska finnas att avnjuta.