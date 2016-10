Forskare: Hemlösa barn offer för bostadspolitiken

Krono­fogdens siffror visar bara vräkningar från den ordinarie bostadsmarknaden, den som resurssvaga grupper får allt svårare att ta sig in på, skriver författarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är ytterst de hemlösa barnen som får bära bördan av brister i politiken.

År 2007, för snart ett decennium ­sedan, antog regeringen en hemlöshetsstrategi som dels proklamerade en nolltolerans mot vräkningar av barn, dels hade som mål att inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden skulle underlättas för hemlösa. Strategin innebar att samhället synliggjorde de hemlösa barnen. Den gav dem också ett löfte om en bättre barndom med ett eget hem.

För att prioritera barnen vidtogs en rad åtgärder i anledning av strategin. Kommunerna fick utvecklingspengar för att minska hemlösheten totalt. Kronofogdemyndigheten fick från och med 2008 till uppgift att föra statistik över vräkningarna av barnfamiljer. Boverket och Socialstyrelsen skulle också följa och synliggöra utvecklingen.

Hur har det då gått med löftet till de hemlösa barnen? Och har det faktum att myndigheterna ­genom statistik ska bevaka barnens situation inneburit att hemlösheten för denna grupp minskat?

För det första kan konstateras att målet om nolltolerans mot vräkningar av barn inte uppnåtts. Närmare 5 000 barn har enligt Kronofogdens statistik vräkts sedan 2008. Kronofogdens statistik har sanno­likt lett till att de vräkta har fått större medial uppmärksamhet. Den 8 september i år hade till exem­pel Sveriges Radios P 1 ett program som skildrade situationen för de vräkta där barn och föräldrar själva fick berätta om sin situation. Intervjuerna gav insyn i den rotlöshet som hemlöshet skapar. Andra ­medier har också rapporterat om negativa effekter av vräkningar.

Vräkningarna av barn har visserligen enligt statistiken minskat sedan 2008, men det har inte inneburit att antalet hemlösa barn minskat i antal. Krono­fogdens siffror visar nämligen bara vräkningar från den ordinarie bostadsmarknaden, den som resurssvaga grupper får allt svårare att ta sig in på. Alla de familjer som bor i boendetrappor, träningslägenheter och så vidare med specialkontrakt och tvingas flytta finns inte med i kronofogdens stati­stik. I takt med att det blivit svårare att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden har en sekun­där bostadsmarknad utvecklats med osäkra hyres­förhållanden för de hemlösa som inte lyckats ta sig in på bostadsmarknaden. De vräkningar som Krono­fogden utför och statistikför är alltså i dag bara toppen på det isberg som handlar om barn­familjers hemlöshet.

För det andra kan vi alltså konstatera att barn­familjers inträde på den ordinarie bostadsmarknaden tvärtemot strategin har försvårats sedan 2008. Bostadsbristen i många kommuner i landet i dag och hyresvärdarnas allt högre krav gör att det har blivit svårare att få tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. På den sekundära marknaden får i regel socialtjänsten träda in som hyresvärd. Kommunerna tecknar specialkontrakt med de boende. Bostadsmarknadsenkäten 2016 från Boverket visar att de sociala kontrakten har ökat mycket kraftigt sedan 2008. Då rapporterade kommunerna att de hade 11 000 sociala kontrakt. I dag handlar det om 18 500 kontrakt. Till de sociala lägenheterna kommer logimarknaden som består av olika övergångslägenheter, jourlägenheter, vandrarhem, kate­gori­boenden och härbärgen.

Kommunernas sociala boendekostnader ligger på mellan 5 och 6 miljarder kronor 2016 och då innefattas både sociala kontrakt, övergångslägenheter, akutboenden, hotell och härbärgen. Det har skett en kraftig ökning av dessa kostnader.

Hur många hemlösa barn som tillsammans med sina föräldrar bollas runt på de olika bostadsmarknaderna sedan 2008 vet vi inte i dag. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkäter och övriga utredningar, som visserligen inte fångar hela situationen för barnfamiljer, handlar det dock om ett långt större antal barnfamiljer än de vräkta.

Den hemlöshet bland barnfamiljer som är dold i en växande sekundär bostadsmarknad har fått mindre medial uppmärksamhet än vräkningarna, sannolikt därför att det är svårare att få grepp om denna hemlöshet.

Vi menar att det ytterst är de hemlösa barnen som får bära bördan av brister i bostads- och hemlöshetspolitiken. När bostadsmarknaden är i obalans slår den hårdast mot grupper med en svag ställning på bostadsmarknaden och hårdast slår den mot barnen. Att samhället inte uppfyllt sina löften till en mycket utsatt grupp barn ser vi som ett svek.

Sveket kan knappast motiveras av ekonomiska skäl. Boendealternativen för hemlösa barnfamiljer är inriktade på ekonomiskt dyra och kortsiktiga alternativ som inte löser deras situation ­eller hemlösheten i Sverige. Bakom framväxten av en hotell- och logimarknad och en sekundär bostadsmarknad har funnits en idé om att de ska vara akutlösningar, men de har ofta permanentas för lång tid och blir i slutändan orimligt dyra lösningar. De miljarder kronor som samhället i dag lägger på tillfälliga och ibland undermåliga bostäder måste kunna användas på ett bättre sätt. Socialarbetare får agera bostadsförmedlare och hyresvärdar och lägga ner sin tid på att leta bostäder i stället för att stödja och hjälpa barnfamiljer i kris.

Hemlösheten bland barnfamiljer medför stora ­sociala kostnader. Föräldrarnas maktlöshet och oro inför en situation som de har svårt att bemästra spiller över på barnen. Barnen skäms för sin boende­situation, de vågar inte ta hem kamrater, har svårt att klara skolan, mår dåligt och känner sig utanför och riskerar också att få långsiktiga men senare i livet. Högst på de hemlösa barnens önskningar står ett eget hem.

I ett land där vi, som ett av få länder, håller på att göra barnkonventionen till lag, borde vi först sopa rent framför den egna dörren. Det kan vi göra ­genom att lära av misstagen och anta en ny kraftfull hemlöshetsstrategi år 2017, som har förmågan att bryta den negativa utvecklingen. Hemlöshet är ­inget olösligt problem.

Hans Swärd

professor vid Lunds universitet i socialt arbete som forskat om fattigdom, hemlöshet och sociala problem

Per Eriksson

professor vid Lunds universitet och rektor för universitetet 2009–2014 samt gd för Vinnova 2001–2008

