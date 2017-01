Forskare om nätet: Som att lämna barn ensamma i bar

Foto: Lotta Sjöberg

Redan för 15 år sedan dubbades de till ”digitala infödingar” – den första generationen barn som fötts in i en digitaliserad värld. I stort uppslagna tidningsartiklar rapporterades att de redan innan de tagit sina första steg hade bekantat sig med föräldrarnas stationära hemmadatorer och att de ägnat sig dubbelt så mycket åt skärmspel som åt böcker när de så småningom nådde universitetet.

Sedan dess har en hel del hänt. Den digitala tekniken har utvecklats i rekordfart och i dag har tre av fyra svenska tvååringar gett sig ut på nätet. Nästan alla 11-åringar har en egen smart-phone. Och det som förr betraktades som extrem internet-användning – mer än tre timmar per dag – är numera det normala, enligt Statens medieråd.

– Det nya medielandskapet har förändrat barndomen, på gott och ont. Jag tycker absolut inte att barn ska bäddas in i bomull eller stängas in i en egen liten trygg värld, men via nätet har de fått tillgång till vuxenarenor på ett helt annat sätt än för 20–30 år sedan. Det är som att vi vuxna har lämnat barnen ensamma i en bar där ett slagsmål är på väg att bryta ut eller på en fotbollsarena där fansen hatar varandra och skriker rasistiska slogans, säger Sonia Livingstone.

Hon är professor i socialpsykologi vid London School of Economics and Political Science och har forskat i över 20 år om hur barn använder och påverkas av medier. Bland annat har hon varit huvudansvarig för ett stort europeiskt forskningsprojekt, EU kids online, där över 25 000 barn och föräldrar har intervjuats om riskerna och möjligheterna för barn på nätet.

Tekniken har även har skapat nya möjligheter som gårdagens barn saknade.

Nästan en tredjedel av barnen i åldern 11 till 16 år hade blivit kontaktade av främmande personer på nätet, visade en av delstudierna. En knapp femtedel hade tagit del av pornografiska eller sexuella bilder.

Andelen barn som mötts av hatbudskap ökade dessutom från 13 till 20 procent mellan 2010 och 2014. Även exponeringen för nätsidor som uppmuntrar till ätstört beteende eller självskador ökade till drygt 10 procent.

Samtidigt som detta förstås är problematiskt, lyfter Sonia Livingstone fram att tekniken även har skapat nya möjligheter som gårdagens barn saknade. Tidigare var unga exempelvis mer utlämnade till sin geografiska närmiljö och de kompisar som bodde på samma gata eller gick i samma skola.

– Om man tillhör en etnisk, religiös eller sexuell minoritet så kan man i dag via nätet lätt hitta 5, 500 eller 5 000 personer med samma identitet och slipper därför känna sig lika ensam. Det är en fantastisk förändring som skett bara de senaste tio åren.

Ett mer konkret uttryck för den digitaliserade barndomen är att många barns sovrum har omvandlats till kompletta mediecentraler med tv-skärmar, datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Utan att behöva flytta sig från den egna sängen har barnen tillgång till all världens underhållning.

Många unga är störda över den dubbelmoral som vuxna uppvisar.

Redan på 1960-talet började sociologer prata om den framväxande ”sovrumskulturen”. Från att ha varit en opersonlig sovplats, omvandlades barns och tonåringars rum till privata sfärer där de kunde umgås med jämnåriga bakom stängda dörrar med skylten ”Tillträde förbjudet”.

– Sovrumskulturens framväxt hänger delvis ihop med barns minskade frihet att röra sig utomhus på egen hand. När jag var liten var sovrummet ett kallt och obekvämt ställe dit jag sällan gick under dagtid. Däremot kunde mina föräldrar släppa iväg mig vind för våg en hel dag med en smörgås i fickan. Min privata sfär fanns utomhus, säger Sonia Livingstone.

– I dag vågar föräldrar knappt låta sina barn gå ensamma till skolan. I stället förser de barnen med allt fler tekniska prylar som de kan underhålla sig med på sina rum. Den tidigare dörrskylten ”Tillträde förbjudet” har bytts ut mot hemliga inloggningar till spel och sociala medier. Och även om barnen når hela världen från sina rum, känner sig föräldrarna trygga eftersom deras 14-åringar ”i alla fall inte är ute på stan och super”.

Som en konsekvensens av den ständigt tillgängliga tekniken har dagens barn fått större tillgång till vuxenvärldens arenor – och dess mörkaste vrår. Bara några knapptryck bort finns filmer av IS-anhängare som skär huvudet av sina offer, grov pornografi, hatiska kommentarer… Av rädsla för att bli fråntagna sin mobiler och plattor, håller många barn dessutom tyst om vad de sett på nätet.

– Jag har pratat med många unga som är störda över den dubbelmoral som vuxna uppvisar. Föräldrar är ofta noga med att betona att barnen måste uppföra sig väl på nätet, men sedan ser barnen hela tiden exempel på vuxna som uppför sig hemskt, säger Sonia Livingstone.

Nästan alltid är vloggaren en vacker, smal och rik tjej som säger till sina 13-åriga följare att smink är extremt viktigt.

Genom de nya kommunikationskanalerna på nätet har dagens barndom dessutom blivit mer könsstereotyp, menar hon. Medan Youtube-stjärnan Therese Lindgren testar vacumpumpar för att förstora läpparna, stoltserar artisten Justin Bieber med nakenbilder av sin vältränade och tatuerade kropp på Snap-chat. Allt medan deras 11-åriga följare trycker på gilla-knappen.

– Jag trodde att 2000-talet skulle bli annorlunda och öppna upp för vidgade könsroller, men i stället trycker populärkulturen, som sprids med en enorm kraft via nätet, tillbaka pojkar och flickor till mer traditionella könsroller igen, säger Sonia Livingstone.

De könsstereotypa idealen får dessutom större genomslag än tidigare genom den intensiva bildkultur som dagens barn omges av. Med mobiltelefonen i fickan befinner sig många i ett ständigt flöde av ”kvinnligt” plutande munnar – ”duckfaces”, eller ”manligt” oberörda blickar – ”stonefaces”. Stunderna när de kan glömma bort skönhetskraven och tänka på annat har helt enkelt blivit färre och kortare.

Det upprörs barn över på nätet Inom forskningsprojektet EU kids online tillfrågades nästan 10 000 barn om vad som upprörde dem mest på nätet: Pornografiskt innehåll gjorde dem mest illa berörda. Därefter oroades de av våldsamt, aggressivt eller elakt nätinnehåll liksom av bilder som visade blodiga scener. Barnen tyckte att verkligt våld var mer obehagligt än påhittat våld i exempelvis dataspel. Allra mest illa berörda blev de av verkligt våld mot barn och djur. Främsta källan till obehagligt nätinnehåll var videoklipp. För pojkar vållade våldsamt nätinnehåll mest oro, medan flickor oroade sig mest för att bli kontaktade av okända personer.

– Särskilt videobloggarna är väldigt populära bland tjejer i yngre tonåren och nästan alltid är vloggaren en vacker, smal och rik tjej som säger till sina 13-åriga följare att smink är extremt viktigt att tänka på om man vill bli framgångsrik. Budskapet som miljontals unga tjejer matas med dagligen är väldigt reaktionärt och kommersialiserat, säger Sonia Livingstone.

Även om de är födda i en digital värld behöver de vuxnas hjälp med att styra sin nätanvändning.

Men trots dessa baksidor av den digitaliserade barndomen tror hon varken på skärmförbud eller stränga begränsningar. Då skulle dörren även stängas till de många möjligheterna för barn på nätet.

I stället borde vuxna anstränga sig mer för att lotsa barn till kreativa och intressanta sajter och appar. För de finns, också.

– Frågar man lärare vilka böcker som är bra för barn så kan de flesta nämna ett antal, men väldigt få kan rekommendera bra sajter. Utan guidning blir barns kulturkonsumtion på nätet ofta väldigt likriktad. Där är det hela tiden principen ”mer av samma” som styr. Gillar man ett slags klipp på Youtube så dyker det genast upp ett antal liknande.

Utmärkande för barns aktiviteter på nätet är också den stora tid som de ägnar denna medieform. För att kunna reglera tidsåtgången krävs mycket självdisciplin och det har barn inte utvecklat ännu, påpekar Sonia Livingstone.

– Även om de är födda i en digital värld och ofta hanterar tekniken bättre än sina föräldrar, behöver de vuxnas hjälp med att styra sin nätanvändning så att det blir lagom mycket och så att möjligheterna överväger riskerna.