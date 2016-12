Forskare: Kejsarsnitt ändrar naturens gång

Den moderna förlossningsvården med kejsarsnitt har påverkat det naturliga urvalet och därmed evolutionen, konstaterar forskare. Foto: AP

Andelen barn som inte kan födas på naturlig väg genom vaginal förlossning på grund av för trångt bäcken (bäckenförträngning) har ökat. Från cirka 30 barn per 1 000 födslar på 1960-talet till cirka 36 barn i dag.

Orsaken, konstaterar forskare vid Wiens universitet i Österrike, är att kejsarsnitt förändrat spelreglerna för det naturliga urvalet. Det vill säga den mekanism som – tillsammans med genetiska förändringar – ligger bakom alla evolutionära processer.

På den gamla onda tiden, när kejsarsnitt nästan inte existerade, dog dessa barn och deras mödrar. Men i takt med att kejsarsnitt blev vanligt överlevde allt fler. Och så gjorde även de ärftliga anlagen för bäckenförträngning.

– För 100 år sedan överlevde inte kvinnor med ett för trångt bäcken. Nu gör de det och kan föra generna vidare till sina döttrar, säger Philipp Mitteroecker, en av forskarna bakom studien, till BBC News.

Det är – ur ett evolutionärt perspektiv – inget annat än selektion, säger han.

Bland forskare har det länge varit något av en evolutionär gåta varför det kvinnliga bäckenet inte är större än vad det är. Det mänskliga barnets huvud är nämligen ovanligt stort i förhållande till mammans bäcken, jämfört med andra primater. Exempelvis har schimpanser inte alls samma problem.

Över tid borde alltså kvinnors bäcken ha blivit större, alternativt barnen mindre.

Men när Philipp Mitteroecker och hans kollegor vid avdelningen för teoretisk biologi utgick från stora förlossningsstudier och applicerade en matematisk modell på resultaten visade det sig att det är precis tvärtom. De senaste decennierna har den evolutionära kraften gått i motsatt riktning. Barnen har blivit allt större.

– En sida av denna selektion är att trenden mot mindre barn har försvunnit, på grund av kejsarsnitten, säger Philipp Mitteroecker som påpekar att deras syfte inte är att kritisera medicinska interventioner, utan att visa hur sådana kan påverka evolutionen.

Forskarna, som presenterar sina resultat i Proceedings of the National Academy of Sciences, tror att bäckenförträngning kommer att bli allt vanligare även i framtiden, även om takten kommer att avta.