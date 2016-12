Forskare i upprop: Sluta att manipulera vetenskapen

Foto: Henrik Montgomery/TT

Vi ser det som vår skyldighet att framföra vad våra resultat från forskningen innebär för sam­hället och framtida generationer.

Under decennier har vetenskapen attacke­rats när upptäckter väckt frågor kopplade till kommersiella verksamheter och särintressen. Veten­skapliga bevis har medvetet förvanskats av personer som för­nekar vetenskapen och aktörer understödda av ­industriella intressen för att skapa ett falskt intryck av kontrovers. Genom att skapa tvivel har skydds­åtgärder försenats, med farliga konsekvenser för människors hälsa och miljö.

Dessa ”tvivlare” arbetar över flera områden, inklu­sive tobaks- och petrokemisk industri, och inom den agrokemiska sektorn. Den petrokemiska industrin är ensam källa till tusentals giftiga kemikalier och bidrar till den massiva ökningen av koldioxid i atmosfären som driver klimatförändringarna.

Kampen för att skydda klimatet gick in i en ny era i och med Parisavtalet 2015, bittert motarbetat av skeptiker trots vida spridd konsensus bland klimat­forskare som hängivet arbetar i allmän­hetens ­intresse. En liknande kamp rasar när det gäller beho­vet av att minska exponeringen för hormonstörande ämnen. EU-kommissionen är på väg att implementera världens första reglering av hormon­störande ämnen. Samtidigt som även många andra ­regeringar uttrycker oro över hormon­störande ­ämnen saknas regleringar för dessa kemikalier.

Aldrig tidigare har vi sett en större belastning av hormonella sjukdomar, såsom cancer i bröst, testiklar, äggstockar och prostata, försämrad hjärn­utveckling, diabetes, fetma, icke nedvandrade testiklar, missbildad penis och låg spermiekvalitet. Den överväldigande majoriteten av forskarna inom området som aktivt söker orsakerna till dessa ­oroande hälsotrender är överens om att flera olika faktorer är inblandade, och bland dessa finns även kemikalier som kan störa våra hormonsystem.

Flera vetenskapliga sammanslutningar har påpekat att dessa kemikalier, som benämns hormonstörande, utgör ett hot mot världshälsan. Bland ­ämnena finns flamskyddsmedel i möbler och elektronik, mjukgörare i plast- och hygienprodukter, och i bekämpningsmedel vars spår hittas i vår mat. De kan interagera med naturliga hormoner under kritiska perioder av utveckling, under graviditet ­eller pubertet, när våra kroppar är extra känsliga.

Det är inte möjligt att hantera den ökande sjukdomsbördan genom bättre medicinska behand­lingar, delvis beroende på att det inte finns någon bot men också för att hälsoeffekterna inte går att reparera. Vi har också begränsade möjligheter att minska vår exponering genom att undvika vissa konsumtionsvaror eftersom merparten av de hormon­störande ämnena når våra kroppar genom mat kontaminerad med dessa kemikalier.

En nyckel för att hejda ökningen av hormonella sjukdomar är att förhindra exponering för kemikalier genom mer effektiv reglering. Men planer på att ta fram sådan reglering inom EU möter hårt motstånd från forskare med starka kopplingar till industrin, något som ger intryck av att det saknas vetenskaplig konsensus där det egentligen inte finns ­någon konflikt. Samma strategi användes av tobaks­industrin, och det har kontaminerat debatten, förvirrat allmänheten och underminerat politikers och beslutsfattares strävan att utveckla och anta mer effektiva regleringar.

Både debatten om klimatförändringar och hormon­störande ämnen har lidit av industristödda aktörers förvrängning av bevisen.

Många forskare upplever att deras objektivitet och neutralitet kan undermineras om vi offentligt uttalar oss i politiska frågor eller ger oss in i den poli­tiska debatten. Det skulle onekligen vara oroande om våra politiska åsikter skulle påverka vårt vetenskapliga omdöme. Men det är snarare de som förnekar vetenskapen som låter sina omdömen påverkas av politik. Resultatet är oåterkallelig skada. Vilse­ledandet av forskningen om tobak kostade tiotals miljoner liv. Vi får inte göra om samma misstag igen.

Vi anser att det inte längre är acceptabelt att ­förbli tysta. Som forskare har vi en plikt att delta i debatten och informera allmänheten.

Vi ser det som vår skyldighet att framföra vad våra resultat från forskningen innebär för sam­hället och framtida generationer, och att uppmärksamma de allvarliga risker vi står inför. Insatserna är höga, och behovet av politisk handling för att både hejda exponeringen för hormonstörande ­ämnen och hejda konsekvenserna av utsläppen av växthusgaser är akut.

Som forskare inom hormonstörningsområdet och vad gäller klimatförändringar, har vi enats då många av de åtgärder som krävs för att minska expo­neringen för hormonstörande ämnen också kommer att hjälpa kampen mot klimatförändringarna. De flesta syntetiskt framställda kemikalierna tas fram från biprodukter ur produktionen av fossila bränslen i den petrokemiska industrin. När vi reducerar mängden olja som raffineras så kommer vi även minska produktionen av biprodukter som driver användandet av plast och mjukgörare. Dessa kemikalier påverkar manlig reproduktiv hälsa och bidrar till ökad cancerrisk. Genom att minska beroendet av fossila bränslen och uppmuntra alterna­tiva drivmedel kommer vi inte bara sänka växthusgasutsläppen, utan även begränsa utsläppen av kvicksilver. Kvicksilver är en förorening i stenkol som, genom utsläpp till luften och ackumulering i fisk, når våra kroppar och påverkar hjärnans utveckling.

Trots att många regeringar har uttryckt politisk vilja att ta itu med växthusgaserna, har över­föringen av vetenskaplig kunskap om klimatförändringar till effektiv policy blockerats, delvis på grund av den desinformation som använts för att förvirra allmänheten och våra ledare. Regeringarna är redan sent ute.

Det är viktigt att vi inte upprepar dessa misstag för hormonstörande ämnen, och att vi lär av erfarenheterna från klimatforskare och folkhälso­intressenter.

EU-kommissionen har chansen att besluta om regleringar för hormonstörande ämnen som kommer sätta en ny standard världen över och skydda oss från skadliga effekter. Men vi är oroade över att de regleringsalternativ som läggs fram av EU-­kommis­sionen kommer vara betydligt svagare än vad som krävs för att skydda oss själva och framtida generationer. De har satt bevisnivån för att identifiera hormonstörande ämnen betydligt högre än för andra farliga ämnen, som cancerframkallande ­ämnen, vilket innebär att det i praktiken kommer att bli väldigt svårt att få ett ämne erkänt som hormon­störande inom EU.

Det krävs omedelbara åtgärder inom båda policyområdena. Därför kräver vi utveckling och implementering av effektiva åtgärder som hanterar både hormonstörande ämnen och klimatförändringar på ett koordinerat sätt. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta skulle vara att skapa en organisation inom FN med samma internationella ställning och befogenheter som IPCC. Organet skulle granska forskningen som beslutsfattare ska använda i allmänhetens tjänst och skulle skydda vetenskapen från påverkan av särintressen.

Detta är vi skyldiga framtidens generationer.

