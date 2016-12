Förorten där bopriserna rusade mest 2016

Klassiska närförorter ger dyrare bostadsrätt

I ett prisläge mellan 50 000 och 60 000 kronor per kvadratmeter ligger numer flera populära närförorter. Årsta steg från 52 657 kronor per kvadratmeter till 56 775 kronor per kvadratmeter (8 procent), medan följande trio steg 6 procent: Hägersten (56 441 kronor per kvadratmeter till 59 906 kronor per kvadratmeter), Sicklaön (53 825 kronor per kvadratmeter till 57 120 kronor per kvadratmeter) och Bromma (från 51 893 kronor per kvadratmeter i fjol till 55 002 kronor per kvadratmeter 2016).