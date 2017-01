Formstarkt Malmö slog Luleå

Malmö vann igen. Foto: Emil Langvad/TT

Luleå å andra sidan har nu inte vunnit under ordinarie tid på elva raka matcher.

Luleå har inte tagit en trepoängare sedan annandag jul borta mot Leksand (3–0). När norrbottningarna föll med 1–5 borta mot Malmö innebär det att Luleå spelat elva SHL-matcher utan att ha vunnit under ordinarie tid. Visserligen har Luleå tagit tio poäng på dessa matcher, men en åttondelsfinalplats hänger fortsatt lös med elva omgångar kvar att spela.

Under hela säsongen har det varit sällsynt med en Luleåledning efter den första perioden. Inför bortamötet med Malmö hade Luleå endast vunnit sex av 38 första perioder, enligt NSD. I Malmö Arena förbättrade Luleå den statistiken. Efter drygt fem minuter styrde lagkaptenen Johan Harju turligt in ledningsmålet bakom Oscar Alsenfelt med skridskon – ett mål som blev periodens enda.

Det hjälpte dock inte – omgående i den andra akten neutraliserade Malmö övertaget. Blott 16 sekunder in hängde Konstantin Komarek in kvitteringen i krysset bakom Joel Lassinantti i bortamålet. Med knappt fyra minuter kvar av perioden tog Malmö även ledningen. Lagets poängkung Ilari Filppula grävde fram pucken bakom mål och framför buren hittade han Robin Alvarez, som satte 2–1.

I den tredje perioden avgjorde Malmö mötet. Efter 1.48 fick Fredrik Händemark fri yta framför Lassinantti och Malmöforwarden lyfte läckert in 3–1 med en backhand. Och halvvägs in i slutakten kom även 4–1 när Filppula avslutade i ett öppet mål efter att Luleåmålvakten redan blivit överspelad efter ett fint förarbete av backen André Benoit och kedjekamraten Robin Alvarez. Knappt minuten före full tid skickade Nichlas Hardt även in 5–1. I den spelsekvensen fick Luleås Andreas Falk matchstraff efter att ha kört på Malmös Komarek.

Malmö står nu på fyra raka trepoängare och skåningarna har häng på en direktplats till SM-kvartsfinalerna.