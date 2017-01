Förintelse-selfies nerplockade

Förintelsemonumentet i Berlin. Arkivbild. Foto: Jens Kalaene

På yolocaust.de syntes glada turisters selfies i Förintelsemonumentet i Berlin. Men svepte man med musen över bilderna byttes bakgrunden ut mot högar med döda nakna, människor – fortfarande med leende turister i förgrunden.

Shapira ville att verket skulle fungera som en väckarklocka för dem som tar smaklösa selfies på en plats som för många är helig.

Nu är alla bilder borttagna från yolocaust.

Annons X

"Det galna är att projektet nådde alla de tolv personer vars selfies lagts upp. Nästan alla förstod budskapet, bad om ursäkt och beslöt att ta bort sina selfies från Facebook och Instagram", skriver Shapira på sidan, som numera bara är en utvärderingstext av verket.

Shahak Shapira skriver att över 2,5 miljoner människor besökt yolocaust.de under den dryga vecka verket låg uppe.

Namnet är en sammanslagning av uttrycket Yolo — you only live once (man lever bara en gång) och Holocaust (Förintelsen)

Shahak Shapira är från Israel men bor i Berlin. Verket publicerades inför Förintelsens minnesdag den 27 januari.